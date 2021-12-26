На Донбасі поранений український військовий – штаб ООС

Український військовий поранений 26 грудня на Донбасі внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, підтримувані Росією сили від початку доби п’ять разів порушили режим припинення вогню, один з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського і Шумів бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, а поблизу Талаківки задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17, кажуть у пресцентрі ООС.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили військові.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли не повідомляли.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання на Донбасі заявила, що на засіданні 22 грудня було досягнуто «спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних заходів, узгоджених 22 липня 2020 року».

Про «тверду рішучість» учасників повністю виконувати заходи з посилення режиму тиші також заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кіннунен.

Ці домовленості привітали Міністерство оборони і Збройні сили України, а також Державний департамент США.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.