Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

18 населених пунктів за добу постраждали від обстрілів Росії – Генштаб ЗСУ

Наслідки російського ракетного удару по гідротехнічному об'єкту Кривого Рогу, 14 вересня 2022 року

Російські військові за поточну добу завдали чотири ракетні, п’ять авіаційних ударів і здійснили 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Від авіаційних, ракетних ударів і обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 16 вересня.

Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)

Омбудсмен Лубінець: під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких можливо катували

У командуванні додали, що загарбники продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Російські війська обстрілюють українські позиції вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводять резерви, ведуть повітряну розвідку, йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що залишається загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України.

Останнім часом Росія посилила свої ракетні атаки по об'єктах цивільної критичної інфраструктури. Минулого тижня внаслідок російських ударів Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області на деякий час залишилися без світла.

14-16 вересня російські ракети поцілили у гідротехнічні об'єкти в Кривому Розі, сталося часткове підтоплення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прогресу в наданні Україні систем ППО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG