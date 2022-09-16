18 населених пунктів за добу постраждали від обстрілів Росії – Генштаб ЗСУ

Російські військові за поточну добу завдали чотири ракетні, п’ять авіаційних ударів і здійснили 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Від авіаційних, ракетних ударів і обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 16 вересня.

У командуванні додали, що загарбники продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Російські війська обстрілюють українські позиції вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводять резерви, ведуть повітряну розвідку, йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що залишається загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України.

Останнім часом Росія посилила свої ракетні атаки по об'єктах цивільної критичної інфраструктури. Минулого тижня внаслідок російських ударів Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області на деякий час залишилися без світла.

14-16 вересня російські ракети поцілили у гідротехнічні об'єкти в Кривому Розі, сталося часткове підтоплення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прогресу в наданні Україні систем ППО.