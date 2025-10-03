Лисак: через російські атаки постраждали 4 жителя Синельниківського району

Російські війська атакували Межівську громаду Синельниківського району безпілотниками, повідомляє голова Дніпропетровської області Сергій Лисак увечері 3 жовтня.

«Постраждали 4 чоловіки. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу», – повідомив він у своєму телеграм-каналі.

У громаді також зайнялися приватний будинок і суха трава, пошкоджені господарська споруда, гараж і два мотоцикли.

Також армія РФ атакувала Нікопольський район важкою артилерією та FPV-дронами, додав Лисак:

«Дісталося райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадам. Там минулося без потерпілих. Понівечені 2 оселі місцевих, 4 господарські споруди та сонячні панелі. Зачепило також лінію електропередач. Подекуди обстеження територій триває».

За уточненими даними ОВА, внаслідок нічної атаки на Дніпро були пошкоджені ще три автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

