У Шевченківському суді роз’яснили інформацію щодо зняття арешту з рахунків банку Януковича

Кошти на рахунках «Всеукраїнського банку розвитку», з яких зняв арешт Шевченківський районний суд, не були об’єктом кримінального провадження – про це йдеться в роз’ясненні суду.

Як пояснили в суді, 17 квітня він розглянув і задовольнив клопотання підприємства «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна.

«На рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» (питання скасування арешту яких вирішувалося судом) не знаходились грошові кошти, що є предметом кримінального правопорушення розслідування. Вказані грошові кошти були перераховані відразу, як надійшли на рахунки ТОВ «Аскор-Інвест», на рахунки інших юридичних осіб. При цьому, враховуючи, що ТОВ «Аскор-Інвест» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження, та жодній службовій особі товариства не повідомлено про підозру в межах даного кримінального провадження, тому підстав, передбачених КПК України для застосування заходів забезпечення у вигляді арешту майна даного Товариства не було», – повідомляє прес-служба суду.

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17 квітня речниця генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що Шевченківський районний суд зняв арешт із рахунків «Всеукраїнського банку розвитку», акціонером якого є син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр. Згодом Генеральна прокуратура повідомила, що зняття арешту скасували.

Підприємство «Анкор-Інвест» фігурує в рішеннях іншого, Печерського районного суду Києва: 18 квітня стало відомо, що цей суд зняв арешт із рахунків цієї та ще восьми фірм, пов’язаних із Олександром Януковичем.

У січні 2016 року Вищий адміністративний суд підтвердив, що НБУ правомірно відніс «Всеукраїнський банк розвитку» до категорії неплатоспроможних у листопаді 2014 року. Пізніше, в грудні 2015 року, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку.

Олександр Янукович намагався оскаржити рішення НБУ в Печерському суді, проте суд не задовольнив його позовні вимоги. Згодом Верховний суд України також визнав вимоги Януковича-молодшого безпідставними.