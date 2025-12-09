Суд у Мінську визнав екстремістським офіційний сайт Ради Європи

Суд Партизанського району столиці Білорусі Мінська визнав екстремістським офіційний сайт Ради Європи, звернув увагу правозахисний центр «Вясна». До списку екстремістських також включили Youtube-канал російського видання SOTAvision та ресурс Mogilev.mеdia.

ЄС став вводити жорсткі санкції проти режиму Олександра Лукашенка у 2020 році після того, як білоруська влада розгорнула масштабні репресії проти учасників протестів та незгодних із підсумками президентських виборів. Переможцем на них було оголошено Лукашенка.

Внаслідок переслідувань за ґратами опинилися тисячі людей. За даними «Вясни», з 2020 року за політично вмотивованими справами засуджені майже вісім тисяч людей.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України була друга хвиля санкцій. Офіційно білоруська армія не бере участі у війні проти України, але Лукашенко надав територію країни для проїзду та тимчасової дислокації російських військ.

У вересні 2024 року Європарламент засудив участь Лукашенка в російській агресії проти України та вивезенні дітей на непідконтрольні Києву території, закликавши Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видати ордер на його арешт.