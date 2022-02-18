ЮНІСЕФ: від початку конфлікту на Донбасі були пошкоджені понад 750 навчальних закладів

Понад 750 навчальних закладів були пошкоджені від початку конфлікту на Донбасі, обмежуючи навчання для тисяч дітей з обох боків лінії розмежування, повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

«Атаки на дитячі садки і школи за останні вісім років стали сумною реальністю для дітей на сході України. Конфлікт має руйнівний вплив на психологічний стан цілого покоління на сході України. Більше того, діти на сході України проживають на одній із найбільш забруднених мінами територій у світі. Щодня вони живуть, граються, ходять до школи на ділянках, засмічених мінами, нерозірваними боєприпасами та іншими смертельними вибухонебезпечними пережитками війни», – йдеться в заяві.

ЮНІСЕФ закликає сторони конфлікту дотримуватися Декларації про безпеку шкіл і захищати дітей і їхніх опікунів від атак, незалежно від обставин, в яких вони перебувають.

«Освітні заклади повинні залишатися безпечним простором, де діти мають бути захищеним від загроз і криз, і надійним сховищем, де вони можуть вчитися, гратися і рости на повну. Право дітей на освіту неможливо убезпечити в умовах конфлікту, якщо без захисту перебуває сама освіта», – наголосили в ЮНІСЕФ.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

У пресцентрі операції Об’єднаних сил повідомили, що з боку підтримуваних Росією бойовиків за добу 17 лютого на Донбасі зафіксували 60 порушень режиму припинення вогню.

За повідомленням, внаслідок обстрілів один військовий був поранений, ще один – травмований. Поранені також двоє цивільних жителів, у трьох – контузія. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок, у локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.