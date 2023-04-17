«Жодних зв’​​язків» – митрополит Климент про контакти УПЦ із РПЦ

Голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) митрополит Климент в ефірі Радіо Свобода заявив, що в УПЦ зараз немає «жодних зв’язків» із Російською православною церквою.
«Я хочу сказати, що вони (зв’язки – ред.) і до того часу були швидше в головах опонентів Української православної церкви, аніж за фактом. Але після 25 травня 2002 року надіслали до державних органів всі документи, які абсолютно чітко визначали, що ніяких зв’язків із Московською патріархією у нашої церкви немає», – сказав Климент в ефірі програми «Свобода.Ранок».
За його словами, російського патріарха Кирила не згадують у молитвах з 25 травня 2022 року.
Щодо запису СБУ, в якому митрополит УПЦ (МП) Павло схвалює поминання в молитвах у храмах УПЦ російського патріарха Кирила, то, за словами митрополита Климента, він сказав це згідно з тими установчими документами, які були в Українській православній церкві, а цю розмову, на його думку, зафіксували задовго до Собору Української православної церкви у травні 2022 року, після якого поминання патріарха Кирила в Києво-Печерській лаврі і в інших єпархіях УПЦ (МП) припинили.
Радіо Свобода звернулося до Служби безпеки України за коментарем щодо того, коли саме були зроблені записи.
У пресслужбі СБУ відповіли: «Усю дозволену для оприлюднення інформацію ми розмістили на офіційних ресурсах СБУ. Будь-які додаткові коментарі можливі лише з дозволу слідчих, оскільки їх передчасне розголошення може нашкодити розслідуванню. Наразі дозволу на будь-які деталі, окрім того, що вже було оприлюднено, немає».
29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.
Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». В останній тиждень із Лаври активно вивозили майно, але представники УПЦ (МП) і досі залишаються на території Лаври. Водночас ексочільник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (МП) Павло перебуває під двомісячним домашнім арештом.
У СБУ оголосили підозру митрополитові за двома статтями Кримінального кодексу:
- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань
- виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.
30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.
Цього ж дня, 30 березня, уряд визнав недійсним розпорядження уряду часів Януковича про передання об’єктів Лаври в користування УПЦ (МП).
У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).
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