«Жодних зв’​​язків» – митрополит Климент про контакти УПЦ із РПЦ

Голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) митрополит Климент в ефірі Радіо Свобода заявив, що в УПЦ зараз немає «жодних зв’язків» із Російською православною церквою.

«Я хочу сказати, що вони (зв’язки – ред.) і до того часу були швидше в головах опонентів Української православної церкви, аніж за фактом. Але після 25 травня 2002 року надіслали до державних органів всі документи, які абсолютно чітко визначали, що ніяких зв’язків із Московською патріархією у нашої церкви немає», – сказав Климент в ефірі програми «Свобода.Ранок».

За його словами, російського патріарха Кирила не згадують у молитвах з 25 травня 2022 року.

Щодо запису СБУ, в якому митрополит УПЦ (МП) Павло схвалює поминання в молитвах у храмах УПЦ російського патріарха Кирила, то, за словами митрополита Климента, він сказав це згідно з тими установчими документами, які були в Українській православній церкві, а цю розмову, на його думку, зафіксували задовго до Собору Української православної церкви у травні 2022 року, після якого поминання патріарха Кирила в Києво-Печерській лаврі і в інших єпархіях УПЦ (МП) припинили.

Радіо Свобода звернулося до Служби безпеки України за коментарем щодо того, коли саме були зроблені записи.

У пресслужбі СБУ відповіли: «Усю дозволену для оприлюднення інформацію ми розмістили на офіційних ресурсах СБУ. Будь-які додаткові коментарі можливі лише з дозволу слідчих, оскільки їх передчасне розголошення може нашкодити розслідуванню. Наразі дозволу на будь-які деталі, окрім того, що вже було оприлюднено, немає».

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». В останній тиждень із Лаври активно вивозили майно, але представники УПЦ (МП) і досі залишаються на території Лаври. Водночас ексочільник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (МП) Павло перебуває під двомісячним домашнім арештом.

У СБУ оголосили підозру митрополитові за двома статтями Кримінального кодексу:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

Цього ж дня, 30 березня, уряд визнав недійсним розпорядження уряду часів Януковича про передання об’єктів Лаври в користування УПЦ (МП).

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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