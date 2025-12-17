Warner Bros. відмовляється від понад 100 млрд доларів від Paramount. Компанія хоче завершити угоду з Netflix

Рада директорів Warner Bros. Discovery відхилила пропозицію Paramount Skydance про купівлю холдингу за 108,4 мільярда доларів, повідомляє агентство Reuters.

Рада директорів закликала акціонерів Warner Bros. не приставати на пропозицію про продаж своїх акцій Paramount за ціною 30 доларів за акцію та не відмовлятися від угоди з Netflix.

Пропозиція Paramount залишається чинною до 8 січня 2026 року.

У листі ради директорів ідеться, що Paramount постійно вводила акціонерів в оману, а пропозиція компанії пов’язана з численними та значними ризиками.

«Ми впевнені, що злиття з Netflix є більш вигідним і надійним шляхом для наших акціонерів», – ідеться в листі.

Paramount і Netflix кілька місяців боролися за активи Warner Bros. 5 грудня Netflix оголосив, що має намір викупити кіностудії Warner Bros. та стрімінг HBO Max за 82,7 мільярда доларів (по 27,75 долара за акцію). Paramount пропонує купити всю Warner Bros., включно з кабельними телеканалами (CNN, TNT Sports та Discovery). 8 грудня стало відомо, що Paramount Skydance запропонувала викупити Warner Bros. Discovery за 108 мільярдів доларів за ціною 30 доларів за акцію.

Президент США Дональд Трамп говорив, що угода Netflix із Warner Bros. «може стати проблемою», оскільки у Netflix і так дуже велика частка ринку. Батько голови Paramount Дейвіда Еллісона, мільярдер і голова ради директорів Oracle Ларрі Еллісон, має тісні зв’язки з Білим домом. Paramount у спробах зірвати угоду Netflix та Warner Bros. залучила фінансування із суверенних фондів країн Близького Сходу та компанії Affinity Partners, що належить Джареду Кушнеру – зятю Трампа.



