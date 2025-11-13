На Запоріжжі через удар FPV-дрона загинули двоє цивільних чоловіків – Федоров

Ще двоє людей унаслідок російського удару загинули ввечері 13 листопада через російський удар у Запорізькій області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Годину тому ворог атакував село Преображенка Пологівського району. Окупанти знову завдали удару FPV-дроном по мирному населенню. На жаль, загинули двоє чоловіків», – ідеться в повідомленні.

Раніше 13 листопада Федоров інформував, що подружжя загинуло в Запорізькому районі, коли по цивільному автомобілю поцілив FPV-дрон.

Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.