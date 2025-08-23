Зеленський у розмові з Рамафосою: важливо, щоб Глобальний південь «підштовхнув Росію до миру»

Президент Володимир Зеленський 23 серпня провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Про це він заявив у своєму профілі X, уточнивши, що розмова відбулася на прохання президента ПАР.

Зеленський заявив, що розповів Рамафосі про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Він знову наголосив, що «треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна».

«Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру», – заявив Зеленський.

Він додав, що сторони обговорили подальші контакти з партнерами та можливості спільної роботи з африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу.

«Домовилися бути на звʼязку», – додав президент.

Рамафоса наразі не коментував розмову публічно.

На початку серпня Зеленський провів переговори із президентом ПАР Сирілом Рамафосою, який поділився деталями своєї розмови з російською стороною.



