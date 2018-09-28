Двох українських військових поранено за добу на Донбасі – штаб ООС

Двоє українських військових зазнали поранень у зоні конфлікту на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За даними штабу, загалом за період з 7:00 до 18:00 сепаратисти 13 разів порушили режим припинення вогню, зокрема – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Угруповання «ДНР» вечірніх зведень не публікувало. Вранці, близько десятої, вони повідомили про 19 обстрілів протягом минулої доби. Угруповання «ЛНР» вранці також звинувачувало українських військових у трьох обстрілах, даних про постраждалих не наводить, даних за добу 28 вересня не наводять.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.