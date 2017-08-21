На Дніпропетровщині горить 70 гектарів лісу – ДСНС

Обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини повідомляє про пожежу на близько 70 гектарах лісових масивів.

За даними служби, о 13:40 повідомили про пожежу поблизу селища Привовчанське на 40 гектарах соснового лісу, з них 10 гектарів охоплено верховою пожежею.

Пізніше – близько п’ятої вечора – рятувальники повідомили про виявлення другого осередку пожежі площею близько 30 гектарів (з них 10 – верхова пожежа).

Пожежу гасять силами ДСНС, лісгоспу та волонтерів, після виявлення нового осередку горіння проводиться перегрупування сил. Планується також залучення літака АН-32, зазначають у службі.

За інформацією ДСНС, постраждалих внаслідок пожежі немає, причини займання наразі встановлюється.

Вчора Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила, що найближчими днями в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

У службі нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу, розводити багаття у лісі й лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі й лісопосадках непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я, полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї, спалювати стерню і післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

У ДСНС повідомили, що впродовж минулого тижня врятували 31 особу і ліквідували 4340 пожеж.