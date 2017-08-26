Росія: Рятувальники зупинили пошуки гірників, зниклих три тижні тому під час аварії на алмазній шахті в Якутії

Пошук гірників, зниклих 4 серпня на алмазній шахті «Мир» у Якутії, зупинено з міркувань безпеки рятувальників, повідомила на своєму сайті російська компанія «Алроса», якій належить копальня. За даними компанії, вісьмох людей знайти не вдалося.

«До цього часу з моменту аварії пройшло три тижні. Медичні експерти вважають, що вижити без питної води, їжі, в умовах високої вологості і затоплення шахти селевими масами з високим вмістом сірководню і солей організм людини протягом такого тривалого терміну не здатний», – йдеться у повідомленні.

4 серпня внаслідок прориву води з кар’єру затопило шахту «Мир», де на момент інциденту перебувало 151 людина. У перші дні вдалося врятувати 142 шахтарів. Пошуково-рятувальні роботи велися три тижні.

Родичі гірників, які працювали на шахті «Мир», повідомляли, що вона перебуває в аварійному стані. Колишній лідер незалежної профспілки працівників «Алроси» заявив російській службі Радіо Свобода, що аварії можна було уникнути, оскільки керівництво компанії давно знало про всі проблеми.