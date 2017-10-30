Антикорупційний комітет Ради 3 листопада планує заслухати звіт НАБУ

Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції 3 листопада планує заслухати звіт Національного антикорупційного бюро України за перше півріччя 2017 року.

Як повідомляє прес-служба комітету, 3 листопада планують провести відкриті громадські слухання, єдине питання порядку денного – заслуховування і обговорення звіту НАБУ.

За повідомленням, учасники слухань – члени комітету, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, представники громадських організацій, які здійснюють діяльність щодо запобігання корупції.

У 2017 році НАБУ має проходити перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.

До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що лише Кабмін обрав аудитора НАБУ за своєю квотою – професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського. Верховна Рада цього року зробила кілька невдалих спроб обрати аудитора.

У квітні 2015 року Артема Ситника призначили на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Проте Антикорупційне бюро зареєструвало перші провадження лише у грудні 2015 року, оскільки влітку проводився конкурс на посаду детектива НАБУ і лише у листопаді 2015 року призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має наглядати за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюваного антикорупційним бюро України, а також підтримувати держобвинувачення у відповідних провадженнях.