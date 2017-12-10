В Осло вручили Нобелівську премію миру активісткам кампанії проти ядерної зброї

Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN) отримала Нобелівську премію миру. Її у неділю в Осло, столиці Норвегії, вручили виконавчій директорці ICAN Беатріс Фін та Сецуко Терлоу – японській активістці, яка вижила під час атомного бомбардування Хіросіми у 1945-му.

«Це шлях уперед. Є тільки один спосіб запобігти використанню ядерної зброї – заборонити та ліквідувати її», – сказала на церемонії Беатріс Фін.

Оголошуючи в жовтні про присудження цієї престижної нагороди, Нобелівський комітет указав, що відзначив таким чином «роботу з привернення уваги до катастрофічних наслідків від використання ядерної зброї», а також «новаторські зусилля щодо досягнення заборони такої зброї на основі договору».

Базована в Женеві «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї» була заснована в 2007 році та налічує 468 партнерських організацій у 101 країні.

Церемонії нагородження традиційно проводяться 10 грудня, у роковини смерті Нобеля. Окрім премії миру, що вручається в Осло, решта нагород – із медицини, фізики, хімії, літератури та економіки – лауреати Нобелівських премій отримують у шведській столиці Стокгольмі.

Грошовий вимір кожної премії складає 9 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів).