Кулеба: вже у 18 областях розпочалось підключення житлових будинків до тепла

В Україні цього тижня стартував опалювальний сезон, громади вже у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, соціальна сфера підключена до опалення на понад 60%, загалом в роботі вже перебувають 10 354 котельні із підготовлених 17 500 тисяч.

«Фокусуємось на стабільній роботі підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення, а також забезпечення надійного електроживлення. Щоденно відстежуємо ситуацію в регіонах, координуємо дії з органами місцевого самоврядування», – написав він у телеграмі.

Кулеба зауважив, що у Кривому Розі, де минулого року були проблеми з підключенням до тепла частини міста, вже більше третини житлових будинків підключені до теплоносіїв.

Читайте також: Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві

Опалювальний сезон розпочався для соціальної сфери раніше. А 28 жовтня було оголошено початок опалювального сезону для житлового сектору.

25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що рішення про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалює самостійно, але зі зниженням температури він може розпочатися вже найближчими днями.

Про те, що цьогорічний опалювальний сезон для Києва буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни, заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.

23 жовтня уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

Відповідно до законодавства, опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла.



