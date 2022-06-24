«12 років тюрми за «фільтрацію». Як дезінформують українців в окупації?

Які фейки поширюють російські ЗМІ на окупованій частині півдня України? Чи має вплив російська пропаганда на настрої місцевого населення? Як ефективно протидіяти російським ЗМІ, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Дезінформують українців, щоб посилити зневіру»

Російські окупаційні сили поширюють серед жителів тимчасово окупованих територій та полонених фейкову газету, в якій йдеться про нібито «відступ українських військ зі всієї території Запорізької області», повідомив 16 червня у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. За його інформацією, на головній сторінці так званої «газети» опубліковане вигадане інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який начебто коментує «втрату Запорізької області», через те, що основні сили були стягнуті для підтримки захисників «Азовсталі» у Маріуполі. У статті також перебільшуються втрати української армії, а успіхи військових, які перебували на «Азовсталі», називають «міфічними». Андрій Цаплієнко додав, що «росіяни фабрикують також заяви» радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича .

. Призначений російськими військовими «керувати» окупованою Херсонщиною так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов 21 червня заявив про начебто «бажання українських військовослужбовців отримати громадянство Росії». За словами Стремоусова, полонені військовослужбовці ЗСУ нібито заявляють про бажання отримати громадянство Росії, побоюючись за своє життя і розглядають отримання російського паспорта як гарантію безпеки. Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що така інформація є маніпуляцією.

21 червня заявив про начебто «бажання українських військовослужбовців отримати громадянство Росії». За словами Стремоусова, полонені військовослужбовці ЗСУ нібито заявляють про бажання отримати громадянство Росії, побоюючись за своє життя і розглядають отримання російського паспорта як гарантію безпеки. Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що така інформація є маніпуляцією. До цього Кирило Стремоусов заявляв, що понад 10 тисяч жителів Херсонщини вже начебто подали заявки на отримання російського громадянства. Про це повідомило російське видання РІА «Новини». Стремоусов стверджує, що в регіоні з цього приводу «дуже великий ажіотаж, і жителі Херсонщини масово стоять у чергах, щоб здати документи для набуття російського громадянства». Подібні заяви транслюються також російськими телевізійними ЗМІ, зокрема, на телеканалі «Росія 1».

Інформацію про «ажіотаж» щодо отримання російських паспортів неодноразово спростовували представники влади Херсонщини. Зокрема, депутат обласної ради, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 13 червня заявив: «Серед місцевих жителів «охочих отримати паспорти Росії» немає. Тільки є охочі серед зрадників і тих, хто займає адміністративні посади в так званій окупаційній владі».



Центр протидії дезінформації 16 червня також назвав черговим фейком інформацію про те, що жителі Нової Каховки впродовж двох місяців не отримують зарплат і пенсій, а Київ відключив мобільний зв'язок та заблокував банківські рахунки жителів окупованого півдня. Таку інформацію розповсюджувало видання «Известия RU» на власному сайті та в телеграм-каналі.

На Херсонщині російські військові вимкнули мобільний зв'язок та інтернет, також в області не працюють стаціонарні телефони. За інформацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, найближчим часом відновити зв'язок не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Хлань розповів, що російські військові відключили українське теле- і радіомовлення відразу після окупації частини області і місцева регіональна компанія ВТВ почала співпрацювати з російськими окупаційними силами. Крім того, була захоплена місцева філія українського суспільного мовника, звідки тепер, за інформацією Хланя, «ведеться пропагандистське російське мовлення».

Він зазначив, що зараз з відключенням інтернету в людей немає доступу до українських новин. «Росіяни продовжують використовувати свою пропагандистську машину на повну. Цей час вакууму вони використовують для того, щоб посилити зневіру в людей», – зазначив Хлань.

«Росія хоче створити альтернативну реальність»

Журналіст із Херсона Іван Антипенко вважає, що зараз Росія через власні ЗМІ намагається створити картинку «альтернативної реальності» і активно просуває наратив про нібито «тихе і спокійне життя» на окупованих територіях українського півдня.

Завдяки інформаційній блокаді Росія хоче створити альтернативну реальність, в яку з часом, якщо ЗСУ не звільнить Херсон, занурюватимуться люди

«Я бачу кілька загальних шкідливих та ворожих наративів, які є глибинно неправдивими. Перший такий наратив – на Херсонщині з приходом Росії буде тихе та спокійне життя. Люди будуть працювати, вирощувати овочі, продавати їх до Криму, і нічого їм не загрожуватиме. Він фейковий, тому що до нас прийшов окупант і він вносить свої корективи, не називаючи речі своїми іменами. Завдяки інформаційній блокаді Росія хоче створити альтернативну реальність, в яку з часом, якщо ЗСУ не звільнить Херсон, занурюватимуться люди», – прокоментував він «Новинам Приазовʼя.

Іван Антипенко наголосив, що цей меседж не відповідає дійсності: «Людей на Херсонщині постійно викрадають, знущаються, вивозять. Деяким вдається вийти з полону, вони потім виїжджають, деяких випускають, а потім повторно можуть схопити. Я навіть знаю випадок, коли людину тричі викрадали, щоб провести якісь профілактичні бесіди, але це також супроводжується фізичним насиллям».

Журналіст із Херсону також розповів, що «Росія продовжує наголошувати на тому, що житлові квартали в містах і селах окупованої Херсонщини начебто обстрілюють саме українські військові. Водночас російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про стан Збройних сил України».

Вплив на населення

Іван Антипенко вважає, що російська пропаганда може мати вплив на жителів окупованої частини півдня, оскільки вони перебувають в інформаційній блокаді.

Все це формується всередині однієї великої брехні, яка подається під різними соусами. Під час інформаційної блокади, яку зараз хочуть посилити, адже нема інтернету, це впливатиме на людей

«Фейки однозначно впливають на населення. У кожного різний рівень критичного мислення. Якщо одну й ту ж брехню розказують по 150 разів з десяти різних джерел, тоді у людини з'являються такі думки, «ніби не все так однозначно». Так влаштована наша психіка», – каже журналіст

«Хоча усе це формується всередині однієї великої брехні, яка подається під різними соусами. Під час інформаційної блокади, яку зараз хочуть посилити, адже нема інтернету, це впливатиме на людей. Тому нам потрібно з різних боків намагатися тримати зв'язок з окупованими територіями», – наголосив Риженко.

Одна з жительок Маріуполя, якій вдалося виїхати з окупованого міста, розповіла «Новинам Приазовʼя» (просить не називати її імʼя задля безпеки родичів, які досі залишаються в місті), що Росія відразу після отримання контролю над Маріуполем почала розповсюджувати фейки про те, що України вже нібито «не існує», а російська армія просувається далі, зокрема, вже начебто захопила Запоріжжя.

«За умови відсутності зв’язку, поширювати фейки було дуже легко, вони ще з того часу сильно прижилися. Це фейки на кшталт «України вже не існує». Коли я виїжджала, це була найпопулярніша теза, усі казали: «Куди ти взагалі їдеш, там нічого не залишилось, росіяни все захопили», – зазначила жінка.

Другий з найпопулярніших фейків – це кримінальна відповідальність абсолютно за все. Типу: «Ви отримали гуманітарку – 5 років тюрми», «Ви пройшли «фільтрацію» – 12 років тюрми

Також, за її словами, російські окупаційні сили залякують жителів Маріуполя кримінальною відповідальністю, яка нібито існує в Україні за проходження «фільтрації» чи отримання російської гуманітарної допомоги.

«Другий з найпопулярніших фейків там – це кримінальна відповідальність абсолютно за все. Типу: «Ви отримали гуманітарку – 5 років тюрми», «Ви пройшли «фільтрацію» – 12 років тюрми» і все в такому дусі. Подібні дії спрямовані на те, щоб налякати людей, щоб вони навіть не розглядали варіант повернення в Україну, бо вони там «злочинці». Є люди, які продовжують вірити у це навіть попри спростування», – стверджує жителька Маріуполя.

За її словами, більшість російських фейків спрямована на залякування та висвітлення України в негативному світлі.

«Третій тип фейків про те, що «банківські картки заблокують, усі ваші гроші знімуть без вашого дозволу, кудись на армію надішлють. Ці фейки безмежно безглузді, але люди в них вірять, бо немає доступу до правдивої інформації. Коли була гостра фаза в Маріуполі, ми могли зловити тільки одну хвилю російського радіо, яке несло жахливу нісенітницю».

«Секретно», а не «таємно»

Аналітик проєкту StopFake Олександр Замковой розповів «Новинам Приазовʼя», що окрема категорія фейків російських ЗМІ пов'язана з оприлюдненням нібито «таємних» документів українських органів влади, в яких говориться про «підтримку Росії серед місцевого населення».

«Документи», які вони знаходять на окупованих територіях, кажуть, що «тут люди завжди чекали Росію». Або «велася якась підривна діяльність проти РФ», «планувалися якісь напади на її територію з Маріуполя, Мелітополя, інших прилеглих до неї територій, напади на Крим, підготовка хімічних атак, біологічної зброї, лабораторії». Один з таких останніх «документів» був, типу секретний, який знайшли на заводі «Азовсталь». Він, мовляв, належав полку «Азов». У ньому визнавали, що 70% населення Маріуполя підтримують Росію, і ми повинні з цим щось робити», – поділився експерт.

Він також додав: «Навіть неозброєним оком можна побачити, що там дуже багато помилок: там навіть в шапці пишеться «секретно», а не «таємно». Одразу зрозуміло, що документ – підробка, на цьому Росія дуже часто видавала себе. Вони не можуть нормально прописати українською нібито секретні документи, з цим пов'язано багато їхніх проколів».

Аналітик зазначив, що російські ЗМІ за допомогою пропаганди намагаються також дискредитувати діяльність міжнародних організацій.

«Цікавий фейк, над яким я працював, стосується діяльності Червоного Хреста в Україні. Він теж про Маріуполь. Говорили, що в їхньому основному відділенні начебто знайдені медичні картки дітей, які проходили обстеження у цьому приміщенні, там був список їхніх здорових органів. Всі репортажі, які російські ЗМІ зняли у цьому приміщенні, не містять жодного кадру цих типу знайдених медичних карт. Потім вони зазначають, навіщо здорові органи були у медичних картах. Ми можемо здогадатися, кажуть російські ЗМІ, що це було для того, щоб нелегально транспортувати дитячі органи через Червоний хрест до європейських країн», – розповів Олександр Замковий.

За його словами, реакція Червоного Хреста була оперативною: «Організація написала, що вони з 15 березня взагалі не контролюють офіс, бо покинули його, всю гуманітарку роздали і більше не з'являлися там. Зрозуміло, що могли підкинути все, що завгодно. Червоний Хрест ніколи таким не займався, ніякою трансплантологією, ніяким вивченням органів дітей».

Також аналітик звернув увагу на повідомлення російських ЗМІ про те, що в Запоріжжі начебто формуються «списки добровольців, які прагнуть захищати місто від Збройних сил України».

«Це взагалі абсурд. Цю думку озвучує колаборант Євгеній Балицький, який є агентом Кремля (колишній народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя», який очолив російську окупаційну адміністрацію на захопленій частині Запорізької області. Українські правоохоронні органи повідомили йому про підозру – ред.), він вкидає ці заяви, які тиражуються російськими ЗМІ. Звичайно, що жодних таких списків у офіційної влади Запоріжжя немає. Подібна пропаганда діє як плацдарм для Росії, що «в цьому місті російськомовних утискають і навіть є такі добровольці, які готові боротися проти ЗСУ, тільки зачекайте, ми зараз туди прийдемо», – розповів Замковий.

Як вберегтися від інформблокади?

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей вважає, що в цілому «російська пропаганда не діє на українську аудиторію», оскільки Україна свого часу заблокувала російські телеканали і соціальні мережі. Також останнім часом в Україні «очистився внутрішній інформаційний простір», стверджує Соловей.

Є загальні правила, які дозволяють не опинитися в інформаційній ізоляції. По-перше, це створення альтернатив звичайним каналам зв'язку. Якщо вимкнули телевізор, значить треба слухати радіо

«Важко рекомендувати єдиний рецепт людям, які опинилися в окупації, вони постійно в небезпеці. Але є загальні правила, які дозволяють не опинитися в інформаційній ізоляції. По-перше, це створення альтернатив звичайним каналам зв'язку. Якщо вимкнули телевізор, значить треба слухати радіо. Багато хто ледь не ставив хрест на радіомовленні, але ситуація показала, що радіотрансляції в деяких регіонах залишалися чи не єдиним каналом донесення інформації», – наголосив він.



Друге важливе джерело, на думку експерта, це інтернет: «По Херсону можу сказати, що росіяни намагаються перевести трафік через російських провайдерів, щоб таким чином контролювати і трафік, і користувачів. Водночас залишаються певні можливості використання незалежного інтернету, який йде з території України, активісти допомагають людям отримувати цей сигнал. Головне, що варто пам'ятати людям, які опинилися в окупації, Україна від них не відмовляється і робить все можливе, щоб звільнити», – наголосив експерт.

До моменту завершення військової операції розповідати про її хід не варто. Якщо ми за перемогу, то потрібно враховувати умови воєнного часу і трішки піти на самоцензуру

Ігор Соловей також закликав українських політиків не поширювати дані про хід бойових дій, поки відповідна військова операція не завершилася, й інформація про неї не з'явилася в офіційних джерелах.



«З точки зору жителів півдня, поява такої інформації викликає лише посмішку, бо люди на місці точно знають, що контролюється, а що ні. З точки зору ЗСУ, така інформація є шкідливою. Маємо заяви представників Міноборони про те, що до моменту завершення військової операції розповідати про її хід не варто. Якщо ми за перемогу, то потрібно враховувати умови воєнного часу і трішки піти на самоцензуру. Потрібно розуміти, що за кожним словом стоїть чиясь доля, тут треба усвідомлювати всю відповідальність», – додав він.

«Прямий агентурний вплив»

Соціальний психолог Олег Покальчук зазначив, що інформаційні атаки поширюються не лише через медіа, а й шляхом розповсюдження чуток, неперевірених фактів серед людей.

Атака йде не через медіа зараз, а скоріше через людей

«Це прямий агентурний вплив, поширення пропаганди і психологічних операцій шляхом розповсюдження чуток, фальшивої інформації, яка має ознаки правдоподібності. Тобто атака йде не через медіа зараз, а скоріше через людей. Журналісти традиційно дуже сильно переоцінюють як власні впливи, так і медіа як таких. Це суттєвий сегмент, але він має справу з когнітивною сферою емоційного характеру, медіа посилюють або послаблюють те, що вже було в голові у людини», – зауважив Покальчук.



Психолог пояснив, що «завдання теперішнього етапу російського впливу, щоб у людей в голові завелося щось нове».

«Там є кілька параметрів: наприклад, нові переселенці та місцеві люди, мовна проблема, люди, які залишилися в Україні, та які виїхали. Тобто створення нових типів конфліктів. Вони будуть дивитися, чи воно працює, чи ні. Конфлікт, який створюється з протиріччям, яке вже існувало між владою та громадянським суспільством, наприклад, вся влада – корупціонери та злочинці, крадуть західну допомогу, а громадянське суспільство – це набір корисних ідіотів, безграмотних, амбітних людей, які хочуть щось від влади, але не тямлять в тому, що відбувається», – пояснив психолог.

Якщо вже щось вибухнуло, то працювати із наслідками – це важливо

Експерт зазначив, що важливо працювати з наслідками інформаційних атак російської пропаганди.



«Якщо проводити аналогію з кінетичним ураженням, якщо вже щось вибухнуло, то працювати із наслідками – це важливо. Тобто обмежити зону впливу, локалізувати її, тому що при будь-якому ураженні противник завжди додає до нього певний масштаб – всі вражені, але насправді не всі, а певна група людей, в яку цілилися», – підсумував соціальний психолог.