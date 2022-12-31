«Навіть під обстрілами будемо вітати один одного». Херсонці розповіли, як зустрічатимуть новий рік

Російська армія не припиняє обстрілювати звільнений Херсон. Але жителі, які там залишаються, налаштовані святкувати Новий рік попри російську агресію. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав херсонців, як вони планують провести новорічні дні.

Що купують до столу?

Продавці на базарі зізнаються, що цього року покупців разів у п’ять менше у порівнянні з минулим роком. Купують переважно «борщовий набір».

«Яблука – то таке, то в останню чергу беруть, тому що картопля, морква, буряк йдуть у першу чергу. Мандарини, виноград потихеньку, слабенько, але купують», – розповів продавець Максим з ринку в Херсоні.

За його словами, овочі до новорічних днів подорожчали: «Бо воно все їхало з тієї (лівобережної) сторони (досі окупована російськими військами – ред.). А зараз усе це зі сторони Львова, там дорого. Мандарин – від 70 гривень за 1 кг, груша – 50 і 60 грн».

«Поїдемо – місто загине»

Жителі Херсону переконані, що окупанти навмисно намагаються зіпсувати українцям свята.

Хай свято буде всупереч, всупереч усьом

«З огляду на те, що вони (російські військові – ред.) роблять усе, щоб ми злякалися, щоб ми не раділи, щоб ми не підтримували одне одного, а ми будемо робити навпаки. Поставимо штучну ялиночку, спечу пиріг. Хай свято буде всупереч, всупереч усьому», – сказала кореспонденту «Новин Приазовʼя» жителька Херсону Тамара.



Жінка зізнається, що, звичайно, цього року зимові свята будуть більш скромні. Але вона переконана, що залишати місто не можна.



«Знаєте, ті речі, які до війни мали значення, для нас зараз втратили сенс. Але, якщо ми всі виїдемо, то згине місто. Заради чого тоді були всі ці жертви, якщо ми зараз усі звідси поїдемо?! Ми будемо чекати, будемо відбудовувати Херсон. Ми навіть під обстрілами будемо вітати одне одного», – додала жителька міста.



Ще один містянин Дмитро каже, що багато його сусідів повиїжджало, тому Новий рік чоловік планує зустрічати з домашніми тваринами. Залишати Херсон він також категорично проти.

Мені так би хотілося, щоб усі трошечки розслабилися

«Нікуди я не виїжджав. Я буду тим останнім херсонцем, хто поїде та погасить за собою світло (в місті). Я буду, мабуть, сам зустрічати Новий рік, зі мною два коти. Солодощі будуть у мене, якийсь тортик собі куплю. Я просто сяду, підніму склянку компоту», – сказав херсонець



Чоловік все ж сподівається, що новорічні дні будуть більш спокійними.



«Мені так би хотілося, щоб усі трошечки розслабилися, покурили, ніхто не стріляв, щоб артилеристи кудись пішли, по чарці собі налили. Я дуже хочу, щоб це був спокійний місяць», – поділився Дмитро.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, в тому числі Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.