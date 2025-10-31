Як росіяни-підозрювані у зґвалтуванні неповнолітніх опиняються на війні проти України?

Сибір.Реалії





У місті Салаїр, що в Кемеровській області Росії, зґвалтували 15-річну ученицю дев’ятого класу. Матері потерпілої довелося писати заяву до Слідчого комітету з вимогою порушити кримінальну справу. Через три дні одного з тих, на кого вказала школярка – 18-річного (за деякими даними, в серпні йому виповнилося 19) кадета Артема Кочубеєва – вже випустили з відділення поліції. Вчителі школи, в якій навчалися обидва підозрювані, впевнені – це завдяки тому, що він підписав контракт з Міноборони РФ, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії .

«Уже відправили в Україну»

Зґвалтування сталося 9 вересня, а вже 12 вересня підозрюваного Кочубеєва звільнили від переслідування і вивезли до військової частини.

– Матері [постраждалої дівчинки] довелося спеціально писати заяву до Слідчого комітету, щоб порушили справу. Хоча зазвичай за фактом порушують. Неповнолітня ж. Але справу проти Кочубеєва в результаті навіть не порушили. З таким звинуваченням формально не беруть на контракт, але тут вони обійшли цей момент: (підозрюваний) ґвалтівник завербувався ще до порушення справи, – каже правозахисник, знайомий із ситуацією.

Один із підозрюваних в зґвалтуванні, за словами співрозмовника, досі затриманий – це 18-річний Кирило Сікачов. А ось Артем Кочубеєв уже на волі.

– Із Салаїра його вивезли. Поки що в навчальному центрі, потім – в Україну. Він навчався в кадетському юридичному класі Малосалаїрської школи (наказ про його зарахування в 2022 році підписував міністр оборони РФ на той момент Сергій Шойгу – ред.). Випустився цього року, – каже один з однокласників Кочубеєва Олег (ім'я змінене на прохання співрозмовника).

Інший 18-річний житель Салаїра каже, що навчався разом із другим підозрюваним.

– Сікачов, так, знаю, Новокузнецький транспортно-технологічний технікум. Мій одногрупник. Загалом нічого дивного в ньому не помічав, звичайний, нормальний хлопець. Навіть добрий. Якось навіть не віриться, що він здатний на зґвалтування, – каже одногрупник Сікачова Олексій (ім'я змінене з міркувань безпеки співрозмовника). – Ми вже на третьому курсі. Він на машиніста локомотива вчиться. Вчився. Але я його давно не бачив.

Шкільна вчителька Кочубеєва каже те саме: «Нічого не віщувало».

– Для нас вони всі досі діти, тому був шок, звичайно [коли дізналася про зґвалтування]. Чужа душа – темрява, не перший і не останній випадок, але мене дивують дві речі – що він вирішив, що йому все зійде з рук (і справді сходить, як ми бачимо), і друге – всім у місті, за великим рахунком, байдуже на зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Цю тему ніхто не обговорює, ґвалтівників ніхто толком не засуджує. Колишній учень – мій, але я однозначно на боці батьків потерпілої. Відчуття, що тільки їм [батькам] є діло до цього злочину. І навіть вони не готові відкрито говорити [з журналістами], тому що якось так виходить, що він уже під захистом Міноборони, і через кожне слово проти нього можна і самим під суд потрапити, – каже Ольга (ім'я змінене з міркувань безпеки співрозмовниці).

Жителі Салаїра в розмовах з редакцією кажуть, що за контрактом на війну пішли багато земляків. Причина – гроші. Роботи в місті дуже мало.

– Досі всюди пишуть, що, мовляв, у нас з кінця XVIII століття працює містоутворюючий ГЗК. Насправді комбінату Салаїрського вже немає, залишився лише один недоїдок. У 90-ті, якщо пам'ятаєте, переважали банкрутства підприємств через безграмотне керівництво обраних начальників. Арбітражні керуючі, як правило, мало дбали про виведення з кризи ввірених їм підприємств, тому що були самі не місцеві. Десь людям пощастило, але Салаїрському ГЗК – ні. На сьогодні від колишнього орденоносного ГЗК залишилися крихти, і основна частина робочого народу їздить на вахти аж на Камчатку, – каже житель Салаїра Микола (ім'я змінене з міркувань безпеки співрозмовника). – Ті, хто залишився, або в охороні, або в торгівлі. Або пішли на війну. Частина вже й повернулася, в трунах.

За словами салаїрців, багато років місцеві кладовища були переповнені могилами загиблих шахтарів.

– Зараз їх наздоганяють загиблі на війні. Скоро переженуть. Женя Сазонов – загинув, і місяця не минуло: в березні 2022-го уклав контракт, а 15 квітня вже загинув. Добре, що батьки вже померли, але ж залишилися дружина і троє дітей. У березні загинув Гриша Соколов, 29 років було. Один за одним, – розповідає Микола. – Тим, хто мобілізований, напевно, соромно там з такими покидьками поруч бути. А злочинці можуть спокійно ховатися від помсти.

За законом не можна, але відправляють

24 червня 2023 року був ухвалений федеральний закон № 270-ФЗ, згідно з яким особи, які відбувають покарання, в період мобілізації або у воєнний час можуть укласти контракт на проходження військової служби в Збройних силах РФ. У цьому випадку завербовані звільняються умовно. Однак, згідно із законом, таке право «не поширюється на осіб, які мають судимість за злочини проти статевої недоторканності неповнолітніх, а також за вчинення терористичного акту, захоплення заручника, за державну зраду».

Примітно, що в коментарях під обговоренням цього закону користувачі запевняють, що знають засуджених за зґвалтування неповнолітніх, яких звільнили після підписання контракту з Міноборони РФ. «Я знаю людину, яка судима за зґвалтування неповнолітньої і зараз на «СВО», – пише користувач/ка під ніком Антоніна.

Рік тому суд Санкт-Петербурга відправив обвинуваченого у зґвалтуванні 10-річної дівчинки православного блогера Клауда Роммеля під нагляд у військову частину, оскільки він служить за контрактом, підтвердила об'єднана пресслужба судів міста.

«Красногвардійський районний суд Санкт-Петербурга розглянув клопотання слідства про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Клауда Роммеля, обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених п.б ч.4 ст. 131, п.б ч.4 ст. 132 КК РФ, щодо потерпілої 2013 року народження. Суд у задоволенні клопотання слідства відмовив, обравши фігуранту запобіжний захід у вигляді спостереження командування військової частини, розташованої в місті Луга, Ленінградської області, на період дії контракту», – постановив суд.

Відомо, що 31-річний Роммель проживав у квартирі з потерпілою та її матір'ю з вересня 2022-го до лютого 2024 року. Коли пара припинила стосунки, вони не стали роз'їжджатися, пише «Комерсант». Більш того, обвинувачений переселив у свою кімнату дитину. Паралельно він розповідав про це на своєму YouTube-каналі. Там він уточнював, що 11-річна дівчинка живе з ним у кімнаті, оскільки її мати, 46-річна працівниця церкви, веде маргінальний спосіб життя, а з дитиною у неї непрості стосунки. Так він нібито намагався врятувати неповнолітню. Про насильство щодо дівчинки в поліцію повідомила її хрещена мати, яка побачила напівроздягнуту неповнолітню в ліжку з блогером.

Коли силовики почали перевірку за заявою хрещеної, Роммель пішов на «СВО» (так російська влада називає війну проти України – ред.), а дівчинку помістили в притулок. Однак 13 серпня 2024 року він був поранений і повернувся на лікування до Санкт-Петербурга, де 1 жовтня 2024 року був затриманий. Незважаючи на клопотання слідства про відправку обвинуваченого в СІЗО, суд вважав за краще відправити його під нагляд у військову частину. У своєму останньому інтерв'ю, яке рік тому опублікувала «Фонтанка», Роммель заявив, що готується до відправки на «СВО»:

«– Наскільки я знаю, з вашими статтями під час слідства на фронт не відпускають.

– На розсуд. Залежить від людини. Якщо на поліграфі, наприклад, видно, що людина нормальна, то можуть і на «СВО». У моєму випадку позиція однозначна, я вибираю їхати на фронт до товаришів. Зараз не той час, щоб сидіти в тюрмах, люди потрібні в армії для служби Росії».