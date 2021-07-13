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Фотощоденник Радіо Свобода
13 липня 2021, 16:06
Радіо Свобода
Щоденник найкращих фото від сайту Радіо Свобода
1
Київ, пляж Гідропарку, купальний сезон в самому розпалі. Фото від 11 липня
2
Народний депутат Віктора Медведчука у Печерському районному суді Києва, після оголошення рішення під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Київ, 13 травня 2021 року
БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
3
4
Відзначення Дня перемоги над нацизмом в Парку Вічної слави. Київ, 19 травня 2021 року
«Патріоти» і квіти. Як у Києві відзначили День перемоги над нацизмом – фоторепортаж
5
Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» відкрив у Бабиному Яру у Києві символічну синагогу
–
«Місце для роздумів». Церемонія була приуроченою до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, Праведників світу та їхніх родичів. Київ, 14 травня 2021 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ
6
Митрополит Епіфаній, держсекретар Ентоні Блінкен, глава МЗС Дмитро Кулеба під час покладання квіти до меморіалу «Стіна пам’яті загиблих за Україну» у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Київ, 6 травня 2021 року
Митрополит Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Блінкеном – фоторепортаж
7
Українські військові на передових позиціях неподалік Горлівки, Донецька область, 4 травня 2021 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ:
Один день із «Едельвейсами»
8
Працівник Чорнобильської АЕС запалюють свічки та покладаюьтьт квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у місті Славутичі, 25 квітня 2021 року
9
Робітники демонтують барельєф на монумент слави у Львові, 23 квітня 2021 року
БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
10
Добровольці під час навчання 130-го батальйону територіальної оборони Солом’янського району міста Києва, 19 квітня 2021 року.
ПЕРЕГЛЯНУТИ:
«Україна буде чинити опір» – фоторепортаж із навчання територіальної оборони
11
Призовники-строковики контрольованих РФ збройних формувань «ДНР» під час навчальних курсів в Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі, Донецьк, 16 квітня 2021 року
12
Жінка свариться з працівником поліції у зв’язку з відсутністю спеціальної перепустки для пасажирів у перший день локдауну в Києві, 5 квітня 2021 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ:
Перший день локдауну в Києві
13
Лікарка у спецкостюмі проходить нещодавно відкритим відділенням для хворих на COVID у приміщенні медичного коледжу, Львів, 1 квітня 2021 року
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ
14
UKRAINE -- Service members of the Ukrainian armed forces stand next to an armoured vehicle during a training at a firing range in Donetsk region, April 20, 2021
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