Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Фотощоденник Радіо Свобода

Щоденник найкращих фото від сайту Радіо Свобода
Київ, пляж Гідропарку, купальний сезон в самому розпалі. Фото від 11 липня&nbsp;
1 Київ, пляж Гідропарку, купальний сезон в самому розпалі. Фото від 11 липня 
Народний депутат Віктора Медведчука у&nbsp;Печерському районному суді Києва, після оголошення рішення під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Київ, 13 травня 2021 року БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
2 Народний депутат Віктора Медведчука у Печерському районному суді Києва, після оголошення рішення під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Київ, 13 травня 2021 року
БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
3
Відзначення Дня перемоги над нацизмом в Парку Вічної слави. Київ, 19 травня 2021 року &laquo;Патріоти&raquo; і квіти. Як у Києві відзначили День перемоги над нацизмом &ndash; фоторепортаж &nbsp;
4 Відзначення Дня перемоги над нацизмом в Парку Вічної слави. Київ, 19 травня 2021 року

«Патріоти» і квіти. Як у Києві відзначили День перемоги над нацизмом – фоторепортаж
 
Меморіальний центр Голокосту &laquo;Бабин Яр&raquo; відкрив у Бабиному Яру у Києві символічну синагогу&nbsp;&ndash;&nbsp;&laquo;Місце для роздумів&raquo;. Церемонія була приуроченою до Дня пам&rsquo;яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, Праведників світу та їхніх родичів. Київ, 14 травня 2021 року ФОТОГАЛЕРЕЯ
5 Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» відкрив у Бабиному Яру у Києві символічну синагогу  «Місце для роздумів». Церемонія була приуроченою до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Відкриття відбулося за участі урядовців, релігійних лідерів, послів, культурних та громадських діячів, Праведників світу та їхніх родичів. Київ, 14 травня 2021 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Митрополит Епіфаній, держсекретар Ентоні Блінкен, глава МЗС Дмитро Кулеба під час покладання квіти до меморіалу &laquo;Стіна пам&rsquo;яті загиблих за Україну&raquo; у&nbsp;Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Київ, 6 травня 2021 року Митрополит Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Блінкеном &ndash; фоторепортаж &nbsp;
6 Митрополит Епіфаній, держсекретар Ентоні Блінкен, глава МЗС Дмитро Кулеба під час покладання квіти до меморіалу «Стіна пам’яті загиблих за Україну» у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Київ, 6 травня 2021 року

Митрополит Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Блінкеном – фоторепортаж

 
Українські військові на передових позиціях неподалік Горлівки, Донецька область, 4 травня 2021 року ФОТОГАЛЕРЕЯ:&nbsp;Один день із &laquo;Едельвейсами&raquo;
7 Українські військові на передових позиціях неподалік Горлівки, Донецька область, 4 травня 2021 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Один день із «Едельвейсами»
Працівник Чорнобильської АЕС запалюють свічки та покладаюьтьт квіти до пам&#39;ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у місті Славутичі, 25 квітня 2021 року&nbsp;
8 Працівник Чорнобильської АЕС запалюють свічки та покладаюьтьт квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у місті Славутичі, 25 квітня 2021 року 
Робітники демонтують барельєф на монумент слави у Львові, 23 квітня 2021 року БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
9 Робітники демонтують барельєф на монумент слави у Львові, 23 квітня 2021 року
БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
Добровольці під час&nbsp;навчання 130-го батальйону територіальної оборони Солом&rsquo;янського району міста Києва, 19 квітня 2021 року. ПЕРЕГЛЯНУТИ:&nbsp;&laquo;Україна буде чинити опір&raquo; &ndash; фоторепортаж із навчання територіальної оборони
10 Добровольці під час навчання 130-го батальйону територіальної оборони Солом’янського району міста Києва, 19 квітня 2021 року.
ПЕРЕГЛЯНУТИ: «Україна буде чинити опір» – фоторепортаж із навчання територіальної оборони
Призовники-строковики контрольованих РФ збройних формувань&nbsp;&laquo;ДНР&raquo; під час навчальних курсів в Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі, Донецьк, 16 квітня 2021 року&nbsp;
11 Призовники-строковики контрольованих РФ збройних формувань «ДНР» під час навчальних курсів в Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі, Донецьк, 16 квітня 2021 року 
Жінка свариться з працівником поліції у зв&rsquo;язку з відсутністю спеціальної перепустки для&nbsp; пасажирів у перший день&nbsp;локдауну в Києві, 5 квітня 2021 року ФОТОГАЛЕРЕЯ:&nbsp;Перший день локдауну в Києві
12 Жінка свариться з працівником поліції у зв’язку з відсутністю спеціальної перепустки для  пасажирів у перший день локдауну в Києві, 5 квітня 2021 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Перший день локдауну в Києві
Лікарка у спецкостюмі проходить нещодавно відкритим відділенням для хворих на COVID у приміщенні медичного коледжу, Львів, 1 квітня 2021 року ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ&nbsp;
13 Лікарка у спецкостюмі проходить нещодавно відкритим відділенням для хворих на COVID у приміщенні медичного коледжу, Львів, 1 квітня 2021 року
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ 
UKRAINE -- Service members of the Ukrainian armed forces stand next to an armoured vehicle during a training at a firing range in Donetsk region, April 20, 2021
14 UKRAINE -- Service members of the Ukrainian armed forces stand next to an armoured vehicle during a training at a firing range in Donetsk region, April 20, 2021

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG