Радіо Свобода Weekly: На територію Росії «однозначно перенесуться» бойові дії – Подоляк

Подоляк: Зламати Маріуполь для Росії вища цінність, ніж обмін Медведчука

Росія скидає бомби на Маріуполь, бо націлена на максимальне знищення міста і людей. Про це заявляє антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він також каже, що на територію Росії «однозначно перенесуться» бойові дії

Як ці та інші дії Росії під час війни проти України впливають на переговори? Коли очікувати очної зустрічі української і російської делегацій, а також президентів Зеленського і Путіна? Та що Михайло Подоляк побачив в очах членів російської переговорної групи?

Про усе це і не тільки – в інтерв'ю для Радіо Свобода.

«Російські окупанти закатували мого сина та зятя». Масові страти на Чернігівщині

Радіо Свобода отримало свідчення про випадки масових страт цивільних у двох сусідніх селах Чернігівщини під час російської окупації.

У перший день, коли російські війська захопили село Старий Биків, вони розстріляли шістьох цивільних чоловіків, яких просто схопили на вулиці.

Протягом 9 днів російські окупанти не дозволяли рідним поховати тіла вбитих. Радіо Свобода отримало фотографії цих шістьох страчених чоловіків, на яких чітко видно ознаки насильницької смерті. А у підвалі котельні сусіднього села Новий Биків російські військові влаштували справжню катівню, де загалом утримували щонайменше 40 людей.

Радіо Свобода відшукало одного із полонених, який став свідком того, як російський військовий-наглядач виводив по одному бранців і розстрілював поблизу на сільському кладовищі.

Радіо Свобода вдалося встановити особи трьох убитих мирних людей та знайти фото місця страти. Завдяки джерелам у Збройних силах України вдалося встановити російські підрозділи, які останніми виходили із сіл, коли власне і відбулися убивства.

Це історія масових розстрілів – вустами свідків, родичів загиблих та жителів сіл Новий та Старий Биків на Чернігівщині, які пережили понад місяць російської окупації. Дивіться розслідування Дмитра Джулая.

Миколаївський фронт: звільняють села та готуються до облоги

Таврійське, Нова Зоря, Широке, Любине, Новопетрівка – ЗСУ звільнили ще 5 сіл у Миколаївській області. На черзі визволення Снігурівки, повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко. Фронт зараз проходить на південному сході області. Вже 2 тижні бої точаться від Снігурівки до Олександрівки, каже голова Миколаївської ОВА. Українська армія зупинила наступ армії РФ у південному напрямку, чи буде контрнаступ?

Тим часом Миколаїв готується до наступу російської армії та облоги, заявив мер міста Олександр Сенкевич. За даними британської розвідки, на південному напрямку російська армія максимально використовує авіацію. Миколаїв під обстрілами та авіаударами щодня, у місті, як і раніше, не працює централізоване водопостачання.

Коментарі російського командування про обстріл Миколаєва відсутні. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією».

Репортаж «Крим.Реалії»↓

Далі коротко про те, що могли пропустити:

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Коли Україна почне застосовувати нову зброю?

Чи може російська армія поновити наступ на Київ? Як розвиваються події на східному фронті та що хоче отримати Путін до 9 травня? Яка перспектива проведення російських псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях? Та коли Україна зможе застосовувати важке озброєння, отримане від союзників? Про це в інтерв'ю Радіо Свобода із секретарем Ради національної безпеки й оборони Олексієм Даніловим.

Ув’язнені у лісовій ямі. Жителі Димера – про те, як їх катували російські військові

Через селище Димер, що на півночі Київської області, був прокладений, в тому числі, шлях російської армії, яка мала намір захопити Київ. Селище, що в 30 кілометрах від української столиці – перебувало під російською окупацією понад місяць. Крім армійців, там були бійці Росгвардії та «кадирівці». Місцеві мешканці ще довго оговтуватимуться від наслідків їхнього перебування у селищі. В тому числі – від катувань. Співробітники СБУ виявили місце, в якому загарбники незаконно утримували не менше від 13 жителів. Це – вирита просто посеред лісу яма. У ній ув’язнені провели дві доби зі зв’язаними руками. Сталося це наприкінці березня – в останні дні перебування російських військ на Київщині, які відступили з цієї території після успішних атак ЗСУ. Журналістам Радіо Свобода вдалось поспілкуватись з двома жителями Димера, яких захопили, яких били, принижували і зрештою – запроторили до ями в лісі. Про те, що їм вдалось пережити – в репортажі Радіо Свобода.

«Від нас пішла світла людина з великим серцем»: спогади колег про загиблу журналістку Радіо Свобода Віру Гирич

«Віра не хотіла кидати дім», – згадують колеги, що працювали разом із журналісткою і продюсеркою Радіо Свобода Вірою Гирич. На початку повномасштабної війни вона залишалася вдома, у Києві. Медійниця волонтерила і допомагала літнім сусідам. На своїй сторінці у фейсбуці Віра показувала життя в столиці, яку намагалися оточити російські війська. Вона викладала відео з метро, яке стало укриттям для багатьох киян. Один із останніх записів з порожнього центру столиці вона опублікувала в березні – на ньому видно, як жінка годує покинутого кота. Віра Гирич, пригадують журналісти, була «чуйною колегою, готовою завжди прийти на допомогу».

У пам'ять про Віру редакція публікує спогади журналістів, які працювали разом з нею в різний час.

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Війська РФ атакують український Нью-Йорк та позиції ЗСУ на Донбасі

Російські сили намагаються із флангу обійти українську оборонну лінію на околицях селища Нью-Йорк Донецької області. Військові ЗСУ розповідають, що через їхні оборонні позиції російські окупаційні війська намагалися кілька разів пройти, однак зазнали поразки. Відтак, кажуть силовики, російським силам залишається лише вести активні обстріли. Репортаж із передової Мар'яна Кушніра.

Позиціі ЗСУ. Донецька область

Українські військові на Світлодарській дузі, що у Донецькій області, стримують російські сили на підступах до міста Світлодарськ. Розповідають, що із нині окупованого Дебальцева російські окупаційні війська запускають балістичні ракети у бік Попасної, що на Луганщині. Разом із тим вздовж лінії російська армія обстрілює як і бойові позиції, так і житлові сектори. Дивіться фоторепортаж Сергія Нужненка.

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