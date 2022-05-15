Радіо Свобода Weekly: Путін хоче розпочати війну у Придністров'ї – розвідка США

Україна перемогла на «Євробаченні»

Гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробачення-2022». Після свого виступу у фіналі соліст гурту Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь».

Українці здобули 631 бал – 192 від журі та 439 від глядачів. Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія, а третє – Іспанія.

Новий «придністровський фронт» та чи захопить Росія Молдову?

Путін хоче розпочати війну у Придністров'ї. Про це під час свого виступу у Сенаті заявила голова Національної розвідки США Авріл Хейнс. На її думку, президент Росії не обмежуватиметься Україною і хоче розширити зону бойових дій.

Ключем до відкриття другого фронту може стати острів Зміїний. Росія намагається захопити Зміїний, якраз для того, щоб у російської армії був плацдарм для перекидання додаткових сил до Бессарабії, вважають експерти. Не виключають і те, що Росія може напасти на Молдову. Росія таємно посилює своє угруповання у Придністров'ї. За інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія в Придністров'ї приведена в повну бойову готовність.

Яка чисельність придністровського війська? Що на озброєнні? Чи зможе Росія вдарити цими силами по Молдові чи Україні? І що тоді загрожує Одесі та Миколаєву? Чи зможе Росія розпочати ще одну війну? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Заступник командира «Азову» про порятунок гарнізону з Маріуполя

Ситуація на «Азовсталі»: полк «Азов» опублікував фотографії поранених українських військових, які наразі перебувають на території заводу, та вкотре закликав міжнародну спільноту до їхньої негайної евакуації на підконтрольну владі України територію. «Полон для поранених означатиме смерть», – сказав Святослав Паламар, («Калина») заступник командира полку «Азов» у коментарі Радіо Свобода.

Теза Світлани Тихановської, що білоруси «врятували Київ» під час війни, викликала критику в Україні

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що нібито білоруси врятували Київ від взяття його російськими військами під час масштабної російсько-української війни, яка триває нині. «Багато в чому завдяки білорусам припинився напад на Київ із боку Білорусі. Російська армія не почувалася комфортна на наших землях», – сказала Тихановська в інтерв’ю телеканалові «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») під час перебування в Празі 11 травня. В Україні така оцінка виклика бурю критичних зауважень – зокрема в соцмережах. Подаємо скорочену версію інтерв’ю Тихановської та деякі з коментарів українців у соцмережах.

Чи спробує Росія анексувати Херсонську область?

Що означає заява «заступника голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирила Стремоусова про «приєднання» регіону до Росії? Як відреагували на цю заяву в Кремлі? Чи зацікавлена Росія в анексії Херсонської області? Про це – в новому випуску програми проєкта Радіо Cвобода «Новини Приазов’я».

Штурмова операція ЗСУ: військові здійснили відволікаючий маневр і знищили техніку та солдатів РФ

Харківська область: українські військові в рамках контрнаступальних дій здійснили відволікаючий маневр, щоб суміжні підрозділи виконали штурмову операцію. Кілька підрозділів ЗСУ з кількох флангів здійснили імітацію наступальної операції, аби відтягнути на себе увагу. В результаті, за словами військових, вдалося знищити кілька бойових одиниць та близько взводу особового складу військ РФ. Детальніше дивіться у відео Радіо Свобода Україна.

«Стовпи режиму Путіна». Наближена до Кремля «лужниківська» група та нерухомість у Франції

Журналісти «Схем» (проєкту Радіо Свобода) спільно із проєктом Scanner Project продовжують розшук у країнах Європи досі невідомих активів і нерухомості тих, хто під час масштабного військового вторгнення Росії до України продовжує підтримувати режим президента Росії Володимира Путіна.

Цього разу йтиметься про цілу групу російських політиків та бізнесменів, наближених до Кремля, і які, водночас, контролюють в Україні цілу бізнес-імперію – мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури – обленерго.

Цю групу представляють три громадянина РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Журналісти відшукали у Франції їхнє родинне майно, про яке раніше не було відомо. Детальніше у матеріалі.

Публікації, які можуть вас зацікавити:

Як українські військові працюють з мінометами

Під час попередньої розвідки українські військові віднайшли військові цілі російської армії у Харківській області. Відтак військові ЗСУ із застосуванням міномету калібру 120 мм відкрили вогонь по цьому місцю.

Фотокореспондент Радіо Свобода побачив роботу мінометного розрахунку ЗСУ. Більше фото дивіться у матеріалі.

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щонеділі. Підписатись на розсилку можна тут.