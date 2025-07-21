Радіо Свобода Weekly: Трамп дав Путіну 50 днів і вже прискорив озброєння України

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Томагавком» по Москві? До чого готується через 50 днів Трамп, який «ще не поставив хрест» на Путіні

«Важлива заява» Дональда Трампа стала, мабуть, найбільшим проявом його підтримки України, відколи він повернувся до Білого дому.

Президент США дозволив Європі скуповувати американську зброю й передавати Україні, яка щодня потерпає від усе жорсткіших повітряних нальотів Росії.

Але не запровадив проти РФ «розгромних» санкцій, які пропонували в Cенаті, чим навіть спричинив позитивну реакцію російської біржі.

Яку зброю, коли і скільки Україна отримає завдяки готовності Трампа продавати її? Як реагують на «розворот» Вашингтону в Москві? Які шанси наблизитися до миру після завершення 50-денного дедлайну? Читайте і дивіться про це за лінком

Спільне виробництво зброї: з якими країнами співпрацює Україна

Україна уже виробляє зброю спільно з десятком західних держав. Формула 2024 року «Купуй в Україні для України», за якою Київ закликав західні столиці інвестувати у виробництво на території України, у 2025-му розширилась до «Будуй з Україною» – з пропозицією зводити заводи у західних країнах, які працюватимуть за ліцензіями українських зброярів.

Першою ініціативу в обох випадках підхопила Данія.

Радіо Свобода зібрало інформацію, хто ще і як саме співпрацює з Україною в оборонній сфері. Про це тут тут

«За добу могли вистріляти 100 снарядів» – офіцерка Анастасія керує батареєю М109 поблизу Покровська

Одну з батарей американської САУ М109 у 32-й окремій механізованій бригаді ЗСУ очолює офіцерка Анастасія. Артилеристи разом з бригадою воювали вже на кількох напрямках і різними гарматами.

«Мій випуск – це був перший випуск, де було 5 жінок, які навчалися саме на наземну артилерію…» – розповідає Анастасія.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» побували на позиціях артилеристів поблизу Покровська – вони на цьому напрямку стабілізовували лінію фронту ще взимку і досі залишаються тут. Дивіться і читайте і за лінком

«Схеми» ідентифікували «Доктора Зло» – лікаря, який в колонії у Мордовії катував українських військовополонених

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) встановили особу лікаря у колонії №10 у Мордовії у Росії, який принижував, катував та не надавав медичну допомогу українським військовополоненим – що, в окремих випадках, могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців.

Журналістам вдалось ідентифікувати лікаря за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023 року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото та відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Це 34-річний Ілля Сорокін, який щонайменше з 2018 року працював у згаданій медчастині, а в кінці 2024 року пішов служити і взяв позивний «доктор». У новому розслідуванні «Схеми» розповідають про те, як влаштована одна з найзакритіших колоній у Мордовії, як у ній утримують військовополонених без процесуального статусу і які регулярні тортури там відбуваються, у тому числі і сексуальне насильство. Читайте і дивіться тут

Президент СКУ каже, що закон про множинне громадянство прискорить повернення українців. Як і коли?

Закон про множинне громадянство, який 15 липня підписав президент України, прискорить і забезпечить повернення українців на батьківщину для відновлення України від наслідків російсько-української війни. Таку думку висловив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод в інтерв’ю для Радіо Свобода.

За його словами, до закону увійшло «все важливе, крім присяги». Про що ж мова? І як, за словами, бути з українцями в окупації, які під примусом взяли російські паспорти? Про це тут

Головне з інтерв’ю Сергія Жадана з Ліною Костенко та реакції

Розмова Сергія Жадана і Ліни Костенко, що вийшла днями на YouTube-каналі «Радіо Хартія», спричинила резонанс в українському суспільстві.

У розмові, що відбулася у листопаді 2024-го та січні 2025 року і яка складається з трьох частин, між українським письменником, рок-музикантом і військовослужбовцем та видатною поетесою і письменницею, порушуються різні теми: від повномасштабного вторгнення Росії в Україну до творчих планів Ліни Костенко.

Радіо Свобода зібрало головне з інтерв’ю та реакції в українському суспільстві. Читайте тут

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