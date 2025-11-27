Путін: вийдіть з Донбасу. А що переговори про мир? НАБУ готує нові серії «Міндічгейту»

Путін: вийдіть з Донбасу. А що Трамп?

Бойові дії в Україні припиняться тоді, коли ЗСУ залишать контрольовані ними території на Донбасі, заявив 27 листопада очільник Росії Володимир Путін на пресконференції у столиці Киргизстану Бішкеку. Путін стверджує, що зараз «в усіх напрямках зберігається позитивна динаміка».

Путін висловив думку, що результати нещодавніх переговорів між делегаціями України та США в Женеві можуть бути покладені в основу майбутніх мирних домовленостей. Він заявив, що після його візиту в серпні на Аляску та зустрічі там із президентом США Дональдом Трампом виник перелік можливих мирних домовленостей із 28 пунктів. Окремі положення цього списку обговорювалися ще до російсько-американських переговорів, сказав Путін.

Російський лідер підтвердив повідомлення, що в Москві наступного тижня чекають на делегацію зі США. Переговорами щодо українського врегулювання, як випливає зі слів Путіна, займатимуться, зокрема, помічник президента Володимир Мединський та міністерство закордонних справ. Володимир Путін назвав нісенітницею припущення, що міністр закордонних справ Сергій Лавров втратив його довіру.

Президент США Дональд Трамп також повідомив, що надіслав своїх представників на переговори з Росією та Україною для узгодження фінальної версії мирної угоди. Трамп зазначав, що спецпосланець Стів Віткофф вирушить уже вшосте до Москви на зустріч із Володимиром Путіним, а міністр армії Деніел Дрісколл проведе переговори з українською стороною.

«Плівки Віткоффа»: реакції

Коментуючи витік імовірних телефонних розмов спецпосланця США Стіва Віткоффа з помічником російського президента Юрієм Ушаковим та спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим, Володимир Путін не виключив, що це можуть бути як «фейки», так і «справді підслухані розмови». «Взагалі це кримінальне покарання у нас. Підслуховувати не можна», – каже Путін.

У США є певний резонанс навколо оприлюднених стенограм розмов спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з помічником Путіна, заявив в ефірі Радіо Свобода директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. За його словами, ситуація є «нетиповою та унікальною».

Експерт стверджує, шо у США наразі сперечаються, що насправді стоїть за такими діями Стіва Віткоффа – його політичні переконання, пошук способів завершення війни чи навіть фінансова зацікавленість, мовляв, «мабуть, Росія йому щось пообіцяла?».

При цьому, наголошує він, Трамп відмітає всі звинувачення у сторону Віткоффа, та й публічна критика залишається мінімальною. За словами Дубовика, саме тому Трамп продовжує захищати свого спецпосланця. Адже президент «не чує багато критики» на адресу Віткоффа від представників республіканської партії, а зауваження демократів він просто відкидає.

Експерт припускає, що якби в республіканській фракції пролунала сильніша критика, це могло б вплинути на поведінку президента: «Якби зараз був би більш потужний хор критики від республіканської фракції в Конгресі, зокрема, щодо того, що робить Віткофф то, мабуть, Трамп би його відсторонив і не висилав би зараз в черговий раз до Кремля. Але такого хору немає, нажаль».

Чи вплинуть оприлюднені розшифровки розмов американських і російських переговорників на хід переговорів? І на що вказують слова Путіна?

«Міндічгейт»: НАБУ готує нові серії, а влада готує нову атаку?

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив, що секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова опитали у справі про корупцію в енергетиці, відомій під назвою «Мідас». Слова Кривоноса цитує видання «Українська правда» (УП).

«(Умєров – ред.) дійсно допитаний… Не можу розкрити його статус. Можу сказати лише, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим», – сказав Кривонос.

На заході видання УП Кривонос також повідомив, що НАБУ і САП вже перейшли до наступної стадії розслідування справи Міндіча – фінансової.

Тим часом Центр протидії корупції заявляє: справу про держзраду народного депутата Христенка у рекордні терміни передали у суд. Це, на думку ЦПК, може свідчити про підготовку нової атаки на НАБУ.

Уже є свідчення на детектива, який документував фігурантів справи Мінідча? Готується нова атака на НАБУ і САП? УП також з посиланням на джерела пише, що розслідування НАБУ і САП згадувалися під час зустрічей американського міністра Дрісколла з українськими посадовцями. Про «Міндічгейт» згадують у контексті переговорів і західні медіа.

Про все це дивіться у програмі Свобода Live: