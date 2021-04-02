Музика проти аутизму: досвід інклюзивного гурту RAIN PEOPLE

Запоріжжя – RAIN PEOPLE – «Люди дощу», так само як і художній фільм по людину із аутизмом, назвали свій гурт юні музиканти із Запоріжжя. Гурт виник у 2019 році і до пандемії виступав із концертами та зняв два власних музичних кліпи. Своїми думками про значення музики та спільної творчості у їхньому житті учасники гурту поділилися із Радіо Свобода.

Неділя. 11-а ранку. Невеличке приміщення на другому поверсі однієї із офісних будівель Запоріжжя. Там розмістився храм місцевої громади ПЦУ – та щонеділі ця кімната перетворюється на залу для репетицій запорізького гурту RAIN PEOPLE.

Музичний колектив названий за аналогією з відомим американським фільмом «Людина дощу».

«Є такий фільм Дастіна Гоффмана «Людина дощу» про людину з аутизмом. Він свого часу був дуже популярним, відомим. І в якомусь сенсі стало символом аутизму таке поняття як «людина дощу». І ми придумували, придумували назву, і ця назва сподобалася всім найбільше. Так і назвалися «Люди дощу». Спочатку всі троє наших учасників були з аутизмом», – розповідає Ігор Савва, батько однієї із учасниць гурту Марії Савви, а окрім того музичний керівник колективу і священик ПЦУ.

Музика і спільна творчість допомагає учасникам RAIN PEOPLE, але кожному по-своєму.

«У кожного своя історія подолання. Доволі складна. Кожен її по-своєму пройшов. Але вони всі зібралися разом і відчули можливість разом працювати, разом грати. Їм це дуже допомогло і допомагає. Я знаю, що для Маші, для моєї дочки, музика свого часу навіть була найбільш дієвою терапією. Не хочу применшувати значення всіх психологів, чудових людей, чудових фахівців, які їй дуже багато дали, але коли вона почала займатися музикою, з нею відбувся якісний стрибок. Вона отримала іншу якість життя».

Розпочалася історія гурту RAIN PEOPLE із спільного бажання грати разом Марії Савви та Олександри Богданової, яка 2017 року вийшла у фінал шоу «Україна має талант». Спочатку дівчата виступали разом: Марія грає на кобзі, а Олександра – на віолончелі. Згодом з’явився і третій учасник майбутнього гурту. Ним став Володимир Олексієнко, який понад 10 років грає на піаніно.

«З Вовою ми дуже давно знайомі, бо в нас була спільна вчителька (з Марією Саввою – ред.). Ми особисто з ним може і не бачилися всі ці роки, але вчителька завжди розповідала про Володю нам, а його батькам – по Машу. Вони втрьох познайомилися і виникла така ідея створити групу, щоб грали разом, бо кожен із них вже по-своєму зрілий музикант», – пригадує керівник гурту.

Від ексклюзивного гурту – до інклюзивного

Поступово музичний колектив розширювався і перетворювався на інклюзивний. До гурту в якості вокаліста приєднався старший брат Марії – Антон. Згодом в RAIN PEOPLE з’явився і барабанщик. Та минулого року склад гурту зазнав змін.

Зокрема, його покинула одна з його засновників Олександра Богданова.

Зараз в колективі – чотири учасники. Двоє з них – це музиканти з аутизмом та засновники гурту Марія Савва та Володимир Олексієнко.

«Група 2 роки вже існує. Спочатку взагалі ми з Олександрою Богдановою вдвох прийшли. Потім Вова до нас приєднався, і Антон, мій брат, приєднався як вокаліст. Влітку 2019-го до нас приєднався барабанщик Олександр Сліпцов. Він незрячий від народження. Але зараз він пішов, і Олександра теж пішла від нас. Цієї осені до нас прийшов Вадим на заміну. Як раз, на другу річницю створення гурту», – пригадує Марія Савва як розвився гурт.

Семикласник Вадим Рассуждай, що приєднався восени 2020 року до RAIN PEOPLE, раніше брав уроки гри на гітарі у Ігоря Савви та відгукнувся на пропозицію того грати разом з гуртом. За потреби в якості вокаліста з колективом продовжує виступати Антон Савва.

Наразі музиканти разом готуються до виступу на одному з місцевих телеканалів. Визнають, за час карантину встигли засумувати за живими виступами.

«Раніше дуже часто виступали. Майже кожного тижня, а потім через коронавірус припинили вступати», – констатує піаніст Володимир Олексієнко.

Керівник гурту Ігор Савва ділиться: «Поки не можемо вийти з карантинної ситуації, то конкретних планів про живі виступи немає. Вперше після цього затишшя нас запросили на телебачення, на канал TV5. І ми дуже раді цьому, бо якесь життя з’явилося у колективі».

До пандемії гурт виступав на різних заходах і не лише у Запоріжжі: грав на Дні міста Запоріжжя, на фестивалі «Коли закінчиться війна...» у Мелітополі у 2019 році. Також у доробку колективу два музичні кліпи.

«Перший кліп ми знімали на «Марш січових стрільців». Причому ми знімали на Хортиці. Це було 18 лютого того ж 19-го року. Ми тоді знімали в церкві на «Запорізькій Січі». Наче вчора. Пригадую, було холодно. У нас навіть пара з рота йшла. Можна навіть в кліпі це помітити. А другий кліп знімали на пісню Боба Марлі «No, woman, no cry». Бо багато хто думає, що це «нема жінки – нема проблем», але це не так. Це означає «Ні, жінко, не плач.». І цей кліп ми вже знімали влітку біля театру Магара на театральному скверику», – пригадує Марія Савва.

Музика – улюблена справа і терапія

Спільна творчість у гурті для цих молодих людей є викликом, але радість, яку вони отримують, допомагає розвиватися і долати перешкоди.

Учасники гурту один одного заводять, мотивують, підтримують

«З одного боку, це складніше, ніж кожному окремо грати. А з іншого боку, це дуже мотивує. В цьому є якийсь такий підйом. І їм самим це дуже подобається з один одним грати. І в якомусь сенсі, це навіть легше – вони один одного заводять, мотивують, підтримують», – каже Ігор Савва.

Для наймолодшого учасника RAIN PEOPLE Вадима Рассуждая, що приєднався до гурту восени 2020 року – це можливість вирости професійно як музиканту, навчитися грати у музичному колективі.

«Для мене участь у цьому гурті – можливість відчути музику повноцінно – не лише самому грати на гітарі, а й відчути як моя гітара звучатиме, припустимо, з кобзою чи піаніно. У деяких піснях, коли мені їх батько включав, я чув піаніно. Коли сам грав на гітарі, то вона звучала самотньо», – розповідає Вадим.

Я граю для свого задоволення. Хай музика буде для мне як захоплення, а не як серйозна спеціальність

А ось для Володимира Олексієнка, що був одним із трьох засновників колективу – це хобі.

Юнак зараз навчається в одному з професійно-технічних закладів Запоріжжя, і зізнається, що ніколи не замислювався над тим, щоб пов’язати своє життя із музикою.

«Я граю для свого задоволення. Мабуть більше 10 років. Я з самого дитинства з піаніно. Спочатку співав, а потім почав займатися грою піаніно. Хай музика буде для мне як захоплення, а не як серйозна спеціальність».

Натомість музика стала справжнім сенсом життя для іншої засновниці RAIN PEOPLE Марії Савви. Дівчина зараз навчається грі на мандоліні у Дніпровській академії музики імені Глінки і не уявляє себе без музики:

Музика для мене – це друге життя

«Для мене це друге життя. Музика допомогла мені соціалізуватися. Я уявляла собі інші професії, але зрозуміла, що в тих інших професіях я не в своїй тарілці. А ось музика те, чого я справді хочу», – підсумовує наше спілкування дівчина.

2 квітня у світі відзначають День розповсюдження інформації про проблему аутизму.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 1 дитина зі 160 страждає розладом аутистичного спектру.

В Україні зареєстровано понад 7 тисяч таких дітей.

Мистецтво є одним із напрямків допомоги у соціалізації людей із аутизмом.