Росія може кинути нові «танкові кулаки» на ЗСУ: де саме?

Увечері 17 січня проєкт DeepState констатував поступове зростання активності армії Росії вздовж усієї лінії фронту.

Аналітики побудували графік із кількості бойових зіткнень, який фіксував український Генштаб – на ньому видно, що спад кількості штурмів армії агресора, який спостерігався перед Різдвом та Новим роком, закінчився.

DeepState також повідомив, що росіяни накопичують сили на багатьох ділянках, а отже, ЗСУ варто «найближчим часом» очікувати спроб агресора йти бронеколонами на свої позиції.

«У будь-якому разі наявні сили, засоби та кількість особового складу у ворога є загрозливими, тому пильність втрачати не можна», – написали українські аналітики.

Західні ЗМІ та американський Інститут вивчення війни (ISW) останніми тижнями повідомляли про те, що Росія готує новий великий наступ на Сході.

Однією з цілей британське видання The Telegraph називало Куп'янськ Харківської області. Зростає кількість атак агресора і на Авдіївку. Саме там українські бійці востаннє спостерігали масове застосування армією Росії бронетехніки – росіяни йшли колонами просто під вогонь ЗСУ.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Де Росія кине нові колони броні на ЗСУ?

Яку ставку агресор робить на бронетехніку, яка вже показала себе неефективною на полі бою в Україні?

І чи готові ЗСУ зустріти нові «танкові кулаки» Росії?

Схід

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 15 січня цього року заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Російські війська на Сході поспішають захопити нові території, однак їхні плани розбиваються діями Збройних сил України, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня.

в ефірі Радіо Свобода («Свобода.Ранок») 20 грудня. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Південь