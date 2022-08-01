Що відбувається на сербсько-косовському кордоні?

Після неспокійної ночі вранці 1 серпня ситуація на сербсько-косовському кордоні залишалася напруженою, повідомляє місцевий кореспондент Радіо Свобода.

Косовський уряд на пропозицію влади Сполучених Штатів виніс рішення про відтермінування двох постанов, які спричинили масові протести косовських сербів. Йдеться про автомобільні номерні знаки та про особисті посвідчення громадян.

Раніше косовська влада попередила, що, починаючи з 1 серпня, через кордон пропускатимуть лише автомобілі з косовськими номерними знаками та що всі громадяни повинні мати косовські паспорти. За підтримки Белграда косовські серби відмовляються брати будь-які документи, видані органами Республіки Косово, оскільки вони вважають себе громадянами Сербії.

Постанови влади в Приштині були винесені ще в червні. Вони при цьому посилалися на угоду двох урядів, що була підписана десять років тому.

Белград відреагував 31 серпня. Президент Александар Вучич у надзвичайному зверненні до громадян заявив, що серби у Косові опинилися з великій небезпеці та що Белград не залишить їх без захисту.

Після його заяви серби в Косові заблокували магістральні шляхи на півночі Косова й пункти перетину кордону Брняк і Яріньє, на яких відразу розташували підрозділи косовської поліції. Албанські джерела стверджують, що серби в окремих місцевостях застосували вогнепальну зброю. Однак, інцидентів не було. В північній частині Косовської Митровиці, де мешкають лише серби, упродовж дня й ночі постійно було чути алармні гудки, дзвонили церковні дзвони. До ранку був відкритий лише пункт Мердаре, на якому стояли кількакілометрові черги.

Вучич: «Сербія не буде здаватися й переможе»

Минулої ночі президент Сербії провів нараду з начальником Генштабу й чільними генералами, після якої було оприлюднене повідомлення, що сербські підрозділи в жодному випадку не перетинали косовський кордон (в Сербії називають його «адміністративною лінією»). Відтак сербський президент заявив: «Сербія не буде здаватися й переможе». У зверненні до громадян він кілька разів наголосив, що збереження миру є основною метою Белграда.

Однак міністр закордонних справ Нікола Селакович сказав, що «косовським сербам готують пекло», а депутат від президентської партії Владімір Джуканович попередив, що Сербія «могла б розпочати процес денацифікації Балкан».

Президентка Косова Вйоса Османі заявила, що глава Сербії «намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні». Вона закликала косовських сербів не піддаватися пропаганді Белграда.

Командування миротворчих сил у Косові (Кфор) розповсюдило повідомлення, в якому мовиться, що міжнародні сили готові реагувати в разі будь-яких інцидентів.

Створене «Обʼєднання сербських общин»

Мирослав Лайчак, спеціальний представник Європейського союзу для діалогу Белграда й Приштини, закликав сторони врегулювати спірні питання шляхом переговорів.

Посольство України в Белграді попередило громадян України, котрі перебувають в регіоні, «утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей». За офіційними даними, в країні є приблизно 7 тисяч біженців з України. Частина в них перебуває в таборі у місті Вранє, що на півдні Сербії.

У понеділок в чотирьох косовських містах, заселених сербами, були виставлені транспаранти, які повідомляють, що створене «Обʼєднання сербських общин» Косовська Митровиця, Звечан, Лепосавич й Зубин Поток. Влада в Приштині виступає проти територіальної й політичної самоорганізації сербів.

Президент Сербії Вучич й голова косовського уряду Альбін Курті згідні лише в одному: наступні дні й тижні будуть вкрай напруженими. Адже косовська влада відклала свої постанови лише на 30 днів.

Белградські політичні діячі й ЗМІ продовжують заохочувати сербів у Косові, щоби не підкорялися владі в Приштині.

МЗС України, як повідомив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко, відстежує ситуацію на півдні Сербії і закликає громадян України утриматися від поїздок в цей регіон.

Місія НАТО в Косово заявила 31 липня, що спостерігає за «напруженою» ситуацією в північних муніципалітетах і що вона «готова втрутитися, якщо стабільність буде під загрозою».



31 липня етнічні серби на півночі Косова заблокували дороги поблизу двох ключових пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Напруженість у регіоні зросла за день до того, як набули чинності дві урядові постанови, що стосуються виданих Сербією номерних знаків та документів, що посвідчують особу.

Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі, як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай – союзники Сербії – не визнають.

ЄС намагався налагодити діалог між двома балканськими сусідами більше десяти років, але поки що ці зусилля не привели до нормалізації відносин.

Прем’єр-міністр Альбін Курті заявив, що Косово офіційно подасть заявку на членство в Європейському союзі до кінця 2022 року, незважаючи на занепокоєння щодо напруженості з Сербією, яка також претендує на вступ до ЄС.