Радіо Свобода Weekly: Путіна захищатиме на Валдаї вже 27 веж із «Панцирами»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Росія: навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували нові вежі з «Панцирами»

У березні 2026 року навколо резиденції очільника Росії Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із системами ППО «Панцир» – їхня загальна кількість досягла 27. Про це повідомили журналісти розслідувального проєкту російської служби Радіо Свобода «Система» після аналізу супутникових знімків.

Згідно з отриманими даними, будівництво відразу семи нових веж для «Панцирів» почалося в один день – 17 березня. Деякі вже оснащені зенітно-ракетними комплексами. Як і вежі з «Панцирами» навколо Москви, системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції Путіна двома кільцями великого та малого діаметрів.

На Валдаї, як зазначається, часто проводять час ймовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти. «Проєкт» у 2023 році розповідав, що для неї та дітей там збудували новий будинок.

Раніше Росія стверджувала, що Україна 29 грудня 2025 року намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї за допомогою 91 безпілотника. Україна заперечила здійснення удару і звинуватила Москву у використанні дезінформації для виправдання ударів по урядових будівлях у Києві. Про це тут

Секрети підрозділу Bulava: гранатомет на БПЛА та інші новації, щоб прикривати піхоту

«Удав» – керівник технічного відділу підрозділу БПЛА Bulava Окремої президентської бригади ЗСУ. Разом з майстрами свого відділу встановив на дрон автомат і гранатомет. До повномасштабного вторгнення не був пов'язаний з військовою справою та мілтеком (технічними розробками для армії). Починав військову службу в якості піхотинця.

«Фронт диктує потребу якомога далі відводити людей від «сірої» зони або її розширювати, а це можливо зробити лише завдяки технічним засобам», – зазначає він.

Радіо Свобода розпитало «Удава» про технічний досвід його підрозділу, пошук новацій та перспективи розвитку війни в умовах масового поширення дронів на полі бою. Читайте і дивіться за лінком

«Трамп звинуватив НАТО у провалі, Рютте намагався згладити конфлікт. А що каже Європа?

Президент США Дональд Трамп висловив «розчарування» НАТО під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО. Марк Рютте відвідав Вашингтон 8 квітня, і після розмови з Трампом в етері американського телебачення розповів, що Трамп «явно розчарований багатьма союзниками по НАТО».

Тим часом газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації пише, що у Трампа шукають, як покарати країни НАТО за відмежування від війни в Ірані.

Радіо Свобода розбиралось – як відбулося загострення між США та Європою та як реагує ЄС. Читайте тут

Ексорбаніст, який рахує до десяти. Портрет майбутнього лідера Угорщини Петера Мадяра

За даними з підрахунку голосів на парламентських виборах в Угорщині, що відбулися 12 квітня, опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра перемагає. Віктор Орбан вже привітав Мадяра з перемогою і визнав поразку під час промови перед прихильниками після закриття дільниць.

Але що відомо про Мадяра, який може тепер стати наступним прем’єр-міністром Угорщини після 16 років безперервного перебування на цій посаді Віктора Орбана?

До чого готуватися Україні?

Чи треба зітхнути з полегшенням чи все не так просто?

Подаємо портрет переможця угорських виборів і, можливо, наступного лідера Угорщини. Читайте і дивіться тут

Нові докази втручання Росії: 10 років після референдуму в Нідерландах щодо угоди України з ЄС (розслідування)

6 квітня 2016 року більшість громадян Нідерландів, що голосували, висловилася проти підписання Євросоюзом Угоди про асоціацію з Україною. Відтоді минуло 10 років. Документ все одно затвердили. Але увесь масштаб втручання Росії у референдум в Нідерландах, який міг суттєво нашкодити Україні, й досі залишається нерозкритим.

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) та нідерландський колектив Open Eyes, проаналізували архівні відео, фотографії і дописи в соцмережах, вивчили витоки російських документів і отримані дані з реєстру Торгової палати Нідерландів, а також поговорили з обізнаними джерелами в Києві та Амстердамі.

Журналісти встановили, що російська кампанія з впливу була ще масштабнішою, ніж повідомлялося раніше. Ба більше, те, що спочатку сприймалося як окремі інциденти – коли росіяни та проросійськи налаштовані українці зривали публічні заходи в Нідерландах напередодні референдуму, – виявилося частиною, ймовірно скоординованої спроби, пов’язаної з Москвою організації, посіяти хаос і розгубленість серед виборців. Один із її координаторів згодом отримав нагороду від російської влади за свою діяльність. Публікація розслідування за лінком

Карта України, яка поставила Україну на карту. Історична мапа Боплана 17-го століття

У 1648 році побачила світ карта, видана невеликим накладом, але вона вперше містила слово «Україна» в своїй назві. Автором її був французький інженер артилерії Гійом Левассер де Боплан (1600–1673), який 17 років був на службі у польського короля на теренах України.

Як йому вдалося створити цю Генеральну карту та інші мапи – зокрема велику Спеціальну карту України?

Яке значення Генеральної карти – і для історії України, і в час нинішньої великої війни?

Радіо Свобода мало рідкісну нагоду подивитись на Генеральну карту України Боплана. Читайте і дивіться за лінком

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут