Радіо Свобода Weekly: «Мадяр» заявив про ураження 90 суден РФ за тиждень

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Командувач СБС повідомив про ураження 90 російських суден протягом тижня

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр») заявив 12 липня, що українські військові змогли уразити в Азовському морі за тиждень 90 російських суден. За підрахунками «Мадяра», влучання відбувалися «кожні 112 хвилин тижня».

«Уражено 10 танкерів та чотири пороми протягом ночі 12 липня. Танкерний шредер Волелюбного Українського Птаха не втомився, чого не скажеш про тіньовий флот хробаків», – додав Роберт Бровді.

За даними Генштабу ЗСУ, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України. Про це тут

Зеленський для Трампа перейшов у категорію «переможців». Чим став саміт НАТО в Анкарі для України

Український президент провів перемовини з президентом США на саміті в Анкарі 8 липня. Тон їхнього спілкування був дружнім, Володимир Зеленський жартував, а Дональд Трамп зауважив, що хоч «у це важко повірити», але від часу зустрічі в Овальному кабінеті й до сьогодні – вони «вибудували дуже хороші відносини».

Попри побоювання європейських дипломатів у НАТО, саміт загалом, за словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відбувся у позитивній атмосфері. А сам Трамп після засідання заявив, що в залі саміту НАТО панувала «величезна кількість любові».

Чим став цей саміт для України? Та що стало запорукою успіху цієї зустрічі лідерів країн НАТО? Про це за лінком

«Рішучий лідер і справжній захисник свободи». В Україні сумують за померлим сенатором США Ліндсі Гремом

В Україні з сумом сприйняли звістку про раптову смерть американського сенатора Ліндсі Грема, який буквально пару днів тому відвідував Київ з візитом. Українці також висловлюють вдячність сенатору за постійну підтримку України і вшановують його як «справжнього борця за свободу». Багато українців називають Ліндсі Грема «справжнім другом України».

Одним з перших на смерть Ліндсі Грема, американського сенатора-республіканця від штату Південна Кароліна, відреагував президент Володимир Зеленський, який багато разів зустрічався з ним, адже Грем за час повномасштабного вторгнення Росії 10 разів відвідував Україну.

«Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим... Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України, останніми тижнями він працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії. Америка і світ втратили рішучого лідера», – зазначив президент України. Більше інформації тут

«Думаю, це неможливо». Комбриг 93-ї бригади Крутков про намагання армії Росії захопити весь Донбас

Чи відчувається на фронті перелам у війні? Чи вистоїть Костянтинівка на Донеччині? Що з військової реформи працює на практиці, а що ні?

Про це кореспондент Радіо Свобода Донбас Реалії поговорив із підполковником Шамілем Крутковим – командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», який у свої 28 років є одним із наймолодших комбригів в Силах оборони.

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«На кожне ураження можу показати відео». Як бригада «К-2» знищує логістику армії РФ

В один із червневих вечорів у приміщенні з багатьма моніторами галасно – тривали останні приготування перед бойовими вильотами операторів ударних middle strike БПЛА 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2» у складі Сил безпілотних систем ЗСУ.

Кількадесят чоловіків у місці, яке військові просять не розголошувати, запускають комп’ютери і відкривають банки з енергетиками – на них чекає чергова безсонна ніч і процес, який вони цього дня повторять не один раз: віддалено злетіти на ударному БПЛА, подолати кілька десятків кілометрів вглиб окупованої території, знайти ціль і уразити її.

За одним зі столів з комп’ютерами сидить офіцер із позивним «Кот» – він тут за головного. Зараз здебільшого він лише спостерігає за тим, що відбувається у приміщенні та на моніторах. Але, як сам каже, довелося витратити півтора року на те, щоб робота одного з підрозділів бригади «К-2» стала налагодженою і ефективною.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися із «Котом» перед черговою серією нічних вильотів підрозділу – розпитали про кампанію ударів по російській логістиці, протидію з російського боку, а також цілі та емоції. Читайте і дивіться тут

«Коновал». Російський медик, який систематично знущається над бранцями в колонії у Пакіно. «Схеми» знайшли його

Колонія в Пакіно Володимирської області РФ, де утримуються як українські військові, так і цивільні полонені, вирізняється серед інших російських в’язниць. Сексуалізоване насильство там – регулярна практика. У цьому місці бранців не тільки б'ють і не надають медичної допомоги, що призводить до фатальних наслідків.

За свідченнями бранців, там діє ціла система, мета якої – принизити людську гідність. Що, відповідно до Женевської конвенції, є воєнним злочином. Один із ключових творців цієї системи – лікар на прізвисько «Коновал».

Десятки українських бранців, які повернулися з російського полону, розповіли журналістам про цього тюремного лікаря, який систематично піддавав їх сексуалізованим та психологічним тортурам і відмовляв у лікуванні гострих захворювань.

«Схеми» (Радіо Свобода) провели розслідування та встановили його особу. Про це тут

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