Як обвалюються одеські будинки

10 червня в Одесі обвалився будинок на вулиці Ясній, неподалік від моря. Під час обвалу ніхто не постраждав. Це був п’ятий обвал в місті за два місяці. Втім, поки готувався цей матеріал, впав дах на ще одній старій будівлі – на вулиці Манежній – це центр славетної одеської «Молдаванки». Частина постраждалих будинків – пам’ятки архітектури, частина – аварійне житло, яке планували розселити понад 10 років тому.

Флігель будинку на вулиці Ясній в Одесі впав вночі 10 червня. Місцеві мешканці кажуть, що скаржилися на стан будинку ще з листопада 2019 року. На нижніх поверхах з’явились тріщини, в підвалах з’явилась вода. Поблизу побудували висотну будівлю, каже мешканка будинку Марина Новікова, і з тих пір почались проблеми. Жінка – співвласниця квартири на 3 і 4 поверхах флігеля будинку, який обвалився. Всього постраждало 4 квартири. Будинок побудували в 1912 році – це архітектура пам’ятка місцевого значення.

«Вбивали будівельні палі, ґрунтові води знайшли інші порожнечі. Вони підтоплювали підвал нижнього поверху – і будинок впав. Цю висотку побудували доволі давно, але ж і фундамент розмиває не одразу», – говорить жінка. За її словами, комунальники з ЖКС «Фонтанський» щось робили в підвалі, але цього виявилось недостатньо. Втім, остаточних висновків про причину жінка не робить, закликає дочекатись результатів експертизи. Над цим вже працюють.

Вона разом із чоловіком Володимиром Євстаф’євим були вдома, коли будинок почав падати, та встигли вибігти звідти. Ніхто не очікував, що таке станеться, каже Новікова Радіо Свобода. В міській владі майже одразу заявили, що причина була в реконструкції квартири Євстаф’євих.

«Візуально можна сказати, що причина обвалу була в самовільній реконструкції квартири на 3-4 поверхах. Ми побачили, що на дерев’яних перекриттях покладена бетонна підлога. Експертиза покаже остаточну причину обвалу», – заявила заступниця директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталя Мостовська. За словами чиновниці, мешканці звернулись до міської влади в лютому 2020-го зі скаргами на тріщини на першому поверсі будинку, але встановлені на стіну «маяки» не встановили збільшення цих тріщин, стверджує Мостовська.

Євстаф’єви придбали квартиру в 2014 році, ремонт, кажуть, там вже був зроблений. Причому, за словами власників, ремонт був узгоджений із дозвільними органами, був розроблений технічний паспорт. Ремонт, заявила Новікова, зробили ще в 2002 році.

Одразу після обвалу журналісти знайшли оголошення з продажу квартири, її площа – близько 300 метрів, 6 кімнат, а вартість – понад 300 тисяч доларів. За словами Новікової, така велика квартира їм була вже непотрібна – діти й онуки роз’їхались, вони залишились вдвох із її 94-річною матусею, учасницею Другої світової війни. Завали будинку досі розбирають, паралельно працює комісія, що має виявити причину обвалу. На думку дослідника старовинної архітектури, автора проєкту «Архітектура Одеси» Дмитра Шаматажи, основною причиною обвалу могли бути вікна, хоча і підтоплення могло зіграти свою роль.

«Швидше за все, будинок впав через прорізанні в брандмауері на першому поверсі вікна. Мешканці тієї квартири навіть не спромоглися їх належним чином зміцнити. Прорізи просто не витримали колосального тиску трьох поверхів монолітної стіни над ними. А зверху все стало ще важче через ту бетонну стяжку», – говорить Шаматажи Радіо Свобода. Він уточнив, що це попередній висновок та наголосив, що варто почекати висновків комісії.

На старому, доаварійному фото можна побачити прорізанні вікна на першому поверсі.

Два обвали аварійних будинків

Попередній обвал в Одесі стався лише за три тижні до цього, 28 травня 2020 року. Обвалилась частина внутрішньої галереї, частини фасаду і даху будинку на вулиці Середньофонтанській, 29. Експертиза з причин цього обвалу досі готується, повідомив виконувач обов'язків заступника міського голови Одеси Дмитро Жеман. Його, за даними регіональних ЗМІ, планували зносити ще в 2003 році, потім хотіли реконструювати, але через нестачу коштів від планів відмовились. З будинку до гуртожитку відселили 5 сімей, які мешкали в постраждалих квартирах, розповіла Радіо Свобода депутат міської ради Лілія Леонідова. Ніяких інших варіантів, за її словами, людям не пропонують.

7 травня 2020 року обвалилась частина даху будинку на Польському узвозі, 9 – це центральна частина Одеси. Регіональні ЗМІ повідомляли, що постраждало 7 квартир, евакуювали 21 мешканця. Раніше в тому ж будинку була пожежа, ремонт після якої не зробили. Місцеві мешканці розповіли журналістам, що постраждала частина будинку вже давно була відселена.

В центрі Одеси впав будинок, біля якого зруйнували стару будівлю

Великий обвал будинку стався в Одесі 18 травня – на вулиці Торговій, 20. З осені 2019 року впритул до нього вели будівельні роботи. Спочатку зносили старий будинок, потім почали розчищати фундамент під дворівневий підземний паркінг. Як заявив в день обвалу голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, саме ремонтно-будівельні роботи за сусідньою адресою вважаються попередньою причиною обвалу частини житлового будинку. Над детальною експертизою зараз працюють спеціалісти з Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Як розповіла Радіо Свобода мешканка і власниця однієї з квартир, що обвалилась, Марина Мануйліна, спочатку компанія-забудовник оплатила мешканцям готель, потім відселила деяких на орендовані квартири. Статус мешканців, чиї квартири постраждали, досі невідомий – керівник слідчої групи пообіцяв їм повідомити про це тільки наприкінці червня.

«Можливо, наші квартири викуплять і ми до цього будинку вже не будемо мати ніякого стосунку, на жаль. Впало три квартири, але забудовник вирішив також людей з інших квартир – будинок аварійний», – розповідає Мануйліна Радіо Свобода. За даними місцевих ЗМІ, з 44 мешканців всього будинку відселили 35 людей. В трьох квартирах, які обвалились, мешкало 16 людей.

Ще до обвалу мешканці неодноразово звертались до ДАБІ, до управлінь інженерного захисту і капітального будівництва, але там, за словами Мануйліної, їм відповідали, що у забудовника є всі необхідні документи для реконструкції сусідньої будівлі. Знесення та побудову офісного центру оформили саме як реконструкцію ще радянського банного комплексу. Забудовник обіцяв мешканцям застрахувати їхні квартири, але тільки після знесення фундаменту, говорить Мануйліна.

«До початку виконання підготовчих робіт по замовленню і за рахунок замовника було виконано технічне заключення про стан конструкції прилеглих будинків, встановили їхній технічній стан і відсоток зносу. Наразі державна академія будівництва і архітектури виконує технічне заключення про причини обвалу. Після того, як ми порівняємо документи, можна буде зробити висновок про долю цього будинку» – заявив виконувач обов'язків начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради В’ячеслав Єфремов.

Частина будинку впала під час протиаварійних робіт

Втім, першим великим обвалом цієї весни став будинок на вулиці Канатній, 5 – 9 квітня. Частина будинку обвалилась просто під час протиаварійних робіт на об’єкті. Об’єкт належить Одеському морському торговельному порту, приміщення орендує приватне підприємство «Нью Рент Проперті».

Проєкт на протиаварійні роботи розробляла компанія «Екострой і К», а дозвіл на їх проведення надав одеський обласний департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини. Як розповіла Радіо Свобода депутат Лілія Леонідова, існуючу експертизу виконувала та ж компанія, що розробляла проєкт антиаварійних робіт – «Екострой», тому одеський порт замовив ще одну, в Києві, яка має з’ясувати причину обвалу».

Розслідування обвалів та їх причин триває. За інформацією Радіо Свобода, всіма кримінальними справами з обвалів займається слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області. Радіо Свобода направило правоохоронцям інформаційний запит щодо стану розслідувань обвалів, однак відповіді наразі не отримало.