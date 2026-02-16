Радіо Свобода Weekly: Зеленський дав оцінку «рабу» Путіну

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Зеленський: Путін – раб війни, тому перед підписанням угоди мають бути гарантії безпеки

Домовленості про завершення війни без чітких гарантій безпеки можуть виявитися тимчасовими і не зупинять нову агресію Росії, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

«Путін (очільник РФ Володимир Путін – ред.) радиться більше з царем Петром і імператрицею Єкатериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що лідер РФ не відмовляється від ідеї військової експансії і продовжує мислити категоріями територіальних завоювань.

«Він може бачити себе царем, але насправді він – раб війни», – зазначив глава держави, підкресливши, що без реальних стримувальних механізмів конфлікт може повторитися або розширитися в майбутньому. Більше про це тут

«Дайте «Томагавки», дайте Україні все, що тільки можемо». Ексдиректор ЦРУ Петреус про те, що завершить війну

Чи має Україна погоджуватися на «погану мирну угоду»? Чи піде Путін на перемир'я, на мирні домовленості? Що може змусити Кремль зупинити війну? Як змінилися українські Сили оборони за чотири роки великої війни?

Про це Радіо Свобода в ексклюзивному інтерв’ю запитало Девіда Петреуса – генерала армії США у відставці, колишнього директора ЦРУ та екскомандувача американських військ в Іраку та Афганістані.

А також про те, яку пораду Петреус дав би президенту США Дональду Трампу, якби той запитав про Україну? І про ризики розширення агресії Росії на країни, зокрема на країни НАТО? Читайте і дивіться за лінком

«Фламінго» проти «путінського мосту»: які об’єкти окупантів у Криму під прицілом нової української ракети?

Україна нарощує виробництво далекобійної крилатої ракети «Фламінго». Що про неї відомо та які можливості цієї зброї щодо ураження російських об’єктів в окупованому Росією українському Криму, розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У серпні минулого року президент України Володимир Зеленський анонсував, що до кінця грудня 2025 року або на початку 2026-го в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго».

За його словами, ракета вже пройшла успішне випробування, вона здатна летіти на відстань у три тисячі кілометрів. Деталей президент не навів, зазначивши, що не зможе їх надати, доки Україна не матиме можливості застосування сотні таких ракет. Більше інформації тут

«Підготовка вже триває». Коли в Україні оголосять вибори – пояснює ЦВК

Спочатку завершення війни – а потім вибори. Саме такою є логіка українського законодавства і міжнародних стандартів, яких Україна буде дотримуватися навіть під тиском переговорів та політичних очікувань, наголошує заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик.

Водночас держава змушена готуватися до майбутніх виборів уже зараз, додає він: відновлювати інфраструктуру, оновлювати реєстр виборців, враховувати мільйони переселенців і громадян за кордоном. Адже в якийсь момент воєнний стан можуть не продовжити – і виборчі процеси доведеться запускати у стислі строки.

Коли реалістично провести вибори в Україні? І чи є для них законодавчі підстави? Радіо Свобода розпитало про це Сергія Дубовика. Читайте і дивіться за лінком

Українські хакери зібрали дані про тисячі Starlink в армії Росії: що відомо?

«256 Кіберштурмова дивізія» разом з організаціями InformNapalm і MILITAN зібрали дані про 2420 терміналів супутникового зв'язку Starlink, які були в розпорядженні російських солдатів.

Під виглядом нібито російського бота в Telegram хакери пропонували зареєструвати термінали в українських ЦНАПах, щоб вони продовжили працювати після обмежень, введених компанією SpaceX. Ба більше, хакери просили у російських солдатів точні координати, де розташовані їхні Starlink на окупованих українських територіях.

Після цього пакет даних передали силовим органам України, які деактивували ці термінали, а Сили оборони, ймовірно, завдали ударів по місцях їхнього розташування. Хакери додали, що зібрали $5870 від російських військових, а також дані 31 українця, які зголосилися допомогти армії РФ в Україні. Їхні дані передали в СБУ. Більше інформації тут

Українські символи часів великої війни, які стали світовими

Чотири роки повномасштабної війни Росії проти України дали світові чимало символів, які стали синонімом української стійкості і гідності.

Ось щойно «шолом пам’яті» скелетоніста Владислава Гераскевича, виготовлений в пам’ять про загиблих українських спортсменів-олімпійців, став символом болю України за полеглими на цій війні. І цей символ є тепер не лише відомим в Україні, а також і в світі.

Радіо Свобода зібрало відомості про п’ять таких символів української стійкості, але насправді їх більше. Про це тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут