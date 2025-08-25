Зеленський vs Залужний. І чому влада йде на зміну правил виїзду юнаків за кордон?

Виїзд чоловіків з України: чому влада змінює правила?

Уряд в особі прем'єрміністерки Свириденко пропонує посилити відповідальність чоловіків за незаконний виїзд за кордон: що змінюється, які планують покарання?

Водночас юнаки до 25 років матимуть змогу виїжджати з країни, якщо буде схвалено відповідний законопроєкт. Чому саме зараз влада вирішила звернути на це увагу?

Зеленський vs Залужний. Уже готуються до виборів?

Британське видання The Guardian опублікувало статтю під заголовком: «Залужний – майбутній президент України?».

Що це означає? Вже бачать, що Росія може звершити війну і готуються до виборів?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:



