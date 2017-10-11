У найближчому майбутньому російська мова не зникне з України – професор університету США

Російськомовні громадяни України не мають підстав нарікати через вступ у дію закону про освіту, який визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Таку думку Олександр Мотиль, професор університету Rutgers у США, озвучив в інтерв’ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв’ю із західними експертами, дослідниками України.

«У найближчому майбутньому російська мова не зникне з України, цього просто не станеться», – зазначив Мотиль.

«Це подібно до відносин між Канадою та США. Що би не робила Канада – американська культура, лінгвістичні звички США та американська музика будуть просочуватись до Канади. Навіть якби Канада перетворилась на відгороджену від світу державу на кшталт Північної Кореї, американська культура все одно би пробралась до неї. Це відбулося би просто за рахунок того, що Америка настільки велика, настільки переважає і спільний кордон між країнами є настільки великим», – зазначив Мотиль.

Дослідник наголосив, що в Україні нічого не загрожує також угорській та румунській мовам, але при цьому завдяки закону, носії цих мов матимуть змогу отримувати освіту та будувати кар’єру власне в межах української держави.

«То що ж тут може не сподобатись?» – резюмував Мотиль.

В Україні 28 вересня набрав чинності закон «Про освіту», який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами – державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського союзу.

Особам, які належать до національних меншин, гарантується право навчання рідною мовою разом з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Закон України «Про освіту» однією з перших розкритикувала Угорщина і пригрозила, що через нього блокуватиме всі міжнародні ініціативи України. Серед критиків Києва також були Росія, Румунія, Польща. Свої застереження щодо освіти нацменшин висловили Болгарія, Греція і Молдова.

У Києві заяви угорських представників назвали істеричними. Водночас українська влада зробила низку кроків для роз’яснення положень чинного закону, зокрема його мовної статті стосовно нацменшин, закордонним партнерам. Паралельно з цим закон відіслали на експертизу Венеційської комісії Ради Європи.

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії проведе термінові дебати щодо ухваленого в Україні закону «Про освіту».