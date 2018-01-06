Радіо Свобода Daily: Трирічний вирок Саакашвілі в Грузії та питання його екстрадиції з України

Завершився перший робочий тиждень 2018 року, попереду – святкові вихідні. Радіо Свобода вітає із Різдвом християн, які відзначають його за юліанським календарем. Затишку Вам та єдності! І традиційно – порція важливої і цікавої інформації.

Вирок Саакашвілі

Міський суд Тбілісі заочно засудив екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Його визнали винним за статтею «зловживання службовим становищем» у справі про вбивство у 2006 році грузинського банкіра Сандро Ґірґвліані. У Грузії соратники та прихильники Саакашвілі різко розкритикували цей вирок, а сам прокурор у цій справі визнав, що це «сумний день» через те, що засуджено колишнього голову грузинської держави. Дехто вважає також невипадковим, що процес над Саакашвілі в Грузії збігся в часі над судами над грузинсько-українським політиком в Україні. Сам Саакашвілі заявляє про «незаконність» вироку.

Це – перший вирок щодо політика, який дає підстави для його екстрадиції з України до Грузії. Тим часом у Генпрокуратурі України заявили, що заочний вирок суду в Тбілісі не впливає на екстрадиційну перевірку в Україні. Більше про те, яку реакцію це викликало в Грузії та як вирок вплине на розвиток ситуації, читайте в матеріалах.

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Ювілей Стуса

Сьогодні, 6 січня, Василю Стусу виповнилося б 80 років. Поету-борцю за свободу, який більшість своїх віршів написав у радянських «політичних» таборах. «Чим більше тортур і знущань, тим більший мій опір системі» – казав Стус. Він зрікся радянського громадянства та став членом Гельсінської групи, тому що «інакше не міг». Із 15 років вироку пробув третину, загинувши у карцері в російському Кучино. За офіційною версією, через «зупинку серця», проте друзі-політв’язні кажуть: це була справжня розправа режиму над людиною, яка не піддавалася тиску. Нині вірші Стуса, як символ українського опору, лунають на передовій. Про Василя Стуса читайте за лінком.

Будинок Леонтовича

А тепер – про іншого відомого українця, якого знають в усьому світі. У Європі та Америці ще й досі дивуються, коли раптом дізнаються, що «Щедрик» – це українська народна пісня й найвідоміша її обробка належить українському композитору Миколі Леонтовичу. Коли «Щедрик» вперше пролунав у Нью-Йорку, у Карнегі-Холі ще 1921 року, він настільки закохав у себе американців, що з’явилася його англійська версія – «Carol of the bells», яку зараз наспівують по всьому світу. Коли минулого року світ відзначав 100 років «Щедрику», нарешті згадали про людину, яка, власне, і створила улюблену різдвяну мелодію світу. Коли ж небайдужі люди оприлюднили фото будинку, в якому жила родина Леонтовичів, – це у селі Шершні на Вінничині, – виявилося, що будинок той на межі повної руйнації. Журналісти Радіо Свобода відвідали будинок і знайшли людей, яким небайдужа доля споруди.

Вкрадене Різдво

Сьогодні мільйони українців зберуться у родинному колі, аби скуштувати смачної Різдвяної вечері і привітати один одного. Однак не так давно не лише святкування Різдва було під забороною, а й ялинка, колядки і будь-які святкові атрибути та традиції. «Родители, не сбивайте нас с толку – не делайте Рождества и ёлку!» – такі гасла лунали після Жовтневого перевороту. Як комуністи намагалися знищити різдвяні свята українців і чому у них нічого не вийшло, за лінком.

Справжнього чуда і смачної куті у це Різдво!

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