​Можна сісти на диван і звідти критикувати, але треба щось робити – Варишко про Державне бюро розслідувань

Влада блокує Державне бюро розслідувань, переконана громадська діячка Тетяна Козаченко. Вона нагадує, що за півтора року обрано лише трьох керівників цієї структури. Кандидат до Ради громадського контролю при ДБР Петро Варишко визнає, що в гальмуванні запуску ДБР може бути зацікавлена, зокрема, Генеральна прокуратура, однак підкреслює: це не привід опускати руки.

Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук зазначає, що Державне бюро створять в будь-якому разі, хоч, можливо, і не тоді, на коли це запланували.

Весь склад має бути не більше ніж 1500. Цього буде достатньо

«Щоб не створився орган, треба просто скасовувати закон. На це навряд чи хтось піде, це буде просто самовбивця якийсь. Оголосили на цьому тижні конкурс на 219 посад слідчих і державних службовців. Весь склад має бути не більше ніж 1500. Але цього буде достатньо. Планують з першого вересня почати вже приймати заяви. Є сумніви, що це вдасться, але, може, й вдасться набрати за цей час таку кількість людей», – сподівається Банчук. Однак додає: для цього потрібні домовленості між двома найбільшими політичними фракціями: «Блоком Петра Порошенка» та «Народний фронтом».

Адвокат, кандидат у члени Ради громадського контролю при ДБР Петро Варишко нагадує, що створення Державного бюро розслідувань передбачає Конституція ще з 1996 року, тоді як закон щодо цієї структури набув чинності лише 2015 року – і з того часу ДБР фактично не запрацювало.

При запуску Державного бюро розслідувань багато пунктів втратить ГПУ

«При запуску Державного бюро розслідувань багато пунктів втратить Генеральна прокуратура України. І це для мене є на сьогоднішній день визначальним і, можливо, я б все-таки дивився в цьому напрямку щодо перешкод», – припускає Варишко.

Голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко переконана, що влада не зацікавлена в створенні незалежного Державного бюро розслідувань. На це, зазначає вона, вказують темпи створення органу: за півтора року конкурсна комісія обрала трьох керівників.

Щоб обрати півтори тисячі осіб, потрібен ще величезний проміжок часу

«Щоб обрати фактично ще близько двох десятків керівників областей, набрати штат – це близько півтори тисячі осіб, які будуть проводити досудове розслідування злочинів посадовців, потрібен ще величезний проміжок часу. Це означає, що ми не отримаємо ДБР, коли ще в минулому році повноваження Генеральної прокуратури щодо проведення досудового розслідування посадовців повинні були припинитися. Ми бачимо наступне: що фактично влада боїться створення нових органів, бо вони не вірять в їхню залежність, намагаються туди імплементувати своїх осіб, а старі органи намагаються зберегти», – стверджує Козаченко.

Увага громадськості надає можливість ці процеси робити прозорими

На думку громадської діячки, сприяти створенню ДБР може активна залученість суспільства: «Увага громадськості щодо цього надає можливість тиснути на ці процеси, робити їх прозорими і все ж таки вимагати від влади, щоб вона ці процедури довела до кінця, ДБР була створена і запрацювала».

Петро Варишко вказує на колізії щодо підзвітності Державного бюро розслідувань у чинному законодавстві.

Основна функція ДБР – це злочини високопосадовців. Буде чинитись супротив

«Основна функція ДБР, яка визначена законом – це злочини високопосадовців. А це в більшості справи Майдану, злочини, вчинені як колишніми, так і нині чинними високопосадовцями. Звісно, буде чинитись великий супротив, тому що яке б не було Державне бюро розслідувань, але щойно воно запрацює, воно фактично в певній мірі – а я сподіваюсь, що в повній мірі – буде незалежним органом, який буде проводити абсолютно незалежні розслідування», – міркує він.

Натомість Тетяна Козаченко нагадує, що в будь-якому разі ДБР буде підпорядковуватись Генеральній прокуратурі.

Все одно прокуратура буде над ДБР

«ДБР для того, щоб провести будь-яку слідчу дію – все одно її інтереси в судах буде представляти прокуратура. Все одно прокуратура буде над ДБР. Незважаючи на те, що не відбувається революції процесуальної, незважаючи на те, що прокуратура залишиться над ДБР – створення ДБР блокується зокрема і Генеральною прокуратурою», – констатує вона в ефірі «Ранкової Свободи».

Петро Варишко визнає, що закон про бюро добре прописаний, однак зауважує, що реальна його незалежність залежить від конкретних людей.

Незалежність формується від осіб, які приходять працювати

«Незалежність того чи іншого слідчого органу формується від тих осіб, які приходять туди працювати, починають очолювати від самого конкурсу, від самого початку і до останнього. Ось це і є гарантією того, що якщо людина приходить на посаду керівником будь-якого відомства незалежно і впевнено, відповідно, він і буде провадити політику», – пояснює він.

Однак адвокат не поспішає впадати у відчай. Він сам є кандидатом до Ради громадського контролю при ДБР від громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Коло.Медіа» і додає, що всього до ради подалось 108 громадських об’єднань.

«Можна розвернутись, кинути все, піти сісти на диван і звідти казати, що от, мовляв, все погано, все не так роблять. Звісно, це легше і простіше – критикувати. Моя позиція досить проста: мені дійсно дуже багато що не подобається і насправді я займаю таку доволі скептичну позицію – постійно практично критикую все це, але одночасно моя позиція така, що не треба просто критикувати, треба прийти і робити», – стверджує Варишко.

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