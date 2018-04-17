«Пастки» Придністровського конфлікту

Київ – «ІхТамНєт», запевняють у Росії, коли мова йде про залучення російських військових у події, що відбуваються у сепаратистськи налаштованому регіоні Молдови, Придністров’ї, та на окупованій частині українського Донбасу. Й усе частіше в експертів виникають асоціації між функціонуванням невизнаної «Придністровської Молдавської республіки» та визнаних терористичними в Україні «ЛДНР» . З початку російської агресії проти України Київ і Кишинів більше уваги приділяють проблемі розв’язання придністровського конфлікту і разом з експертами шукають можливості його врегулювання.

Вивершення придністровського конфлікту сягає 1992 року: тоді промисловий, переважно російськомовний, лівий берег Дністра силою, з допомогою російських військ, фактично відокремився від Молдови, яка тоді здобула незалежність.

Як зазначають західні експерти, ідеологічний конфлікт між Молдовою та її бунтівним регіоном триває дотепер, як і спроби міжнародної спільноти розв’язати конфлікт політико-дипломатичними методами.

Виступи західних політиків і дипломатів, а також представників молдовської влади щодо Придністров’я звучать майже однаково: врегулювати придністровський конфлікт можна лише політико-правовим методом, шляхом переговорів за участю усіх зацікавлених сторін. Позицію уряду Молдови озвучив на дискусіях щодо придністровського врегулювання у Києві посол Молдови Руслан Болбочан.

Ми виступаємо за трансформацію нинішньої миротворчої місії з військової на цивільну місію з міжнародним мандатом та за повне виведення російських військ з території Республіки Молдова

«Ми дотримуємось і виступаємо за всебічне політичне врегулювання придністровського конфлікту на основі територіальної цілісності й незалежності Молдови у рамках міжнародно визнаних кордонів, з наданням особливого статусу для придністровського регіону. Ми виступаємо за трансформацію нинішньої миротворчої місії з військової на цивільну місію з міжнародним мандатом та за повне виведення російських військ з території Республіки Молдова», – наголошує дипломат.

Такою ж є і позиція України, яка є активним учасником міжнародних заходів для розв’язання придністровського конфлікту.

«Позиція України була, є і буде незмінною: це – якнайшвидше врегулювання придністровського конфлікту на основі збереження суверенітету і територіальної цілісності Молдови. Саме такий мандат наданий мені президентом України Порошенком, і тут ніяких компромісів бути не може», – пояснює спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський на дискусіях, організованих аналітичним Центром «Нова Європа».

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«Росія не готова вивести свої війська з Придністров’я»

І дипломати, і незалежні експерти упевнені: без виведення російських військ та демілітаризації Придністров’я цей конфлікт розв’язати неможливо, як неможливо вирішити без виведення контингенту армії Росії і конфлікт на українському Донбасі. Але і на території невизнаного Придністров’я, і на окупованій частині Донеччини та Луганщини Росія й далі тримає своїх військових.

Серед українських експертів донедавна побутувала думка, що за бажання Росія може атакувати південь України саме з придністровського напрямку, використовуючи свій «миротворчий» контингент.

Президент Петро Порошенко називає військову присутність Росії в регіоні, як і її агресивну зовнішню політику у цілому, особливо небезпечною і для Молдови, і для України, і для Європи у цілому.

Відповідно до доктрини «русского міра» вся Європа повинна виглядати так як Калінінград чи окупований Донецьк, а не навпаки

«Русскій мір» перетворює усе, до чого торкається, у руїни та занепад. Погляньте на Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я, окуповані Донбас та Крим. Схоже на те, що відповідно до доктрини «русского міра» вся Європа повинна виглядати так як Калінінград чи окупований Донецьк, а не навпаки», – заявив Порошенко на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2018 року.

За даними експертів, Москва дедалі частіше проводить військові навчання на території Придністров’я. При цьому участь у навчаннях беруть участь місцеві збройні формування, повідомив експерт Центру «Нова Європа» Леонід Літра.

Учасники навчань намагались залякати Молдову імітаціями перетину Дністра за допомогою військових (понтонних) мостів

«З початку російської агресії в Україні у Придністров’ї проведена понад сотня військових навчань, їхня особливість у тому, що разом з придністровськими збройними силами та російським «миротворчим контингентом» до навчань залучають російські окупаційні сили у Придністров’ї. Учасники навчань намагались залякати Молдову імітаціями перетину Дністра за допомогою військових (понтонних) мостів», – розповів Літра.

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Минулого року Конституційний суд Молдови визнав присутність російських військ на лівому березі Дністра незаконною, а прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп на згаданій вище Мюнхенській безпековій конференції звернувся до Росії з вимогою вивести своїх військових з Придністров’я.

Україна, у свою чергу, заявила про готовність надати «зелений коридор» для виведення війська Росії з території Молдови.

Наша принципова позиція така, що російські війська з Придністров’я мають бути виведені, мали бути давно виведені. Ми цьому надамо всіляке сприяння

«Наша принципова позиція така, що російські війська з Придністров’я мають бути виведені, мали бути давно виведені. Ми цьому надамо всіляке сприяння. Але Росія не готова вивести свої війська», – заявив спецпредставник України Віктор Крижанівський.

При цьому він послався на запис у Facebook віце-прем’єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна, де урядовець називає виведення російських військових з Придністров’я неможливим, бо, мовляв, необхідно захищати «співвітчизників», які там проживають.

Тим часом найманці з Придністров’я зголосились будувати «русский мир» на українському Донбасі. Факти перебування в угрупованні «ДНР» придністровців довели журналісти Радіо Свобода у проекті «Донбас реалії».

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Прикордонне співробітництво Молдови та України для зменшення ризиків

Молдова та Україна, за підтримки Євросоюзу, намагаються зменшити небезпеки та ризики у регіоні. Так, на придністровській ділянці молдовсько-українського кордону, за підтримки Єврокомісії, запрацювала система моніторингу кордону.

У липні 2017 року президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп запустили роботу спільного прикордонного і митного контролю на пункті пропуску «Кучурган-Первомайськ».

«Ми продовжуємо нашу спільну роботу з розбудови прикордонної інфраструктури, в тому числі у співпраці з нашими партнерами з Євросоюзу, щоб створити більш комфортні умови, в тому числі у «Кучурганах», для перетину кордону нашими громадянами. Віднині українські та молдовські прикордонники, українські та молдовські митники разом з представниками EUBAM будуть працювати для забезпечення безпеки та комфорту наших громадян», – сказав тоді президент Порошенко.

Як пише на сайті Радіо Свобода проректор Острозької академії Петро Кралюк, відкриття спільного митного пропуску «Кучурган-Первомайськ» – один з кроків для зміцнення цієї ділянки кордону та для поліпшення безпекової ситуації на півдні України.

«Придністровську карту» активно розігрували росіяни після Революції гідності

«Придністровську карту» активно розігрували росіяни після Революції гідності. У березні 2014 року «верховна рада» «республіки» звернулася до Держдуми Російської Федерації фактично з пропозицією прийняти Придністров’я до складу Росії. Готувалася взаємодія цього утворення із так званими «новоросійськими республіками» – особливо з одеськими «новоросами», – написав фахівець.

Росія посилює власну присутність як сторона конфлікту у Придністров’ї, від якої вона продовжувала дистанціюватись упродовж останніх 20 років

«Росія посилює власну присутність як сторона конфлікту у Придністров’ї, від якої вона продовжувала дистанціюватись упродовж останніх 20 років, позиціонуючи конфлікт як проблему між Молдовою та Придністров’ям. Однак, з юридичної точки зору, особливо у контексті рішень Європейського суду з прав людини, Росія несе відповідальність за все, що відбувається з Придністров’ям», – наголошує експерт Центру «Нова Європа» Леонід Літра.

За його словами, подібними є заяви та дії Кремля на окупованій частині українського Донбасу.