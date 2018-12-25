​«Відремонтуйте» країну, щоб люди хотіли в ній жити – нобелівський лауреат Дан Шехтман українській владі

Хайфа – Розвиток технологій, підприємництва допомагає світові бути благополучним і успішним – так вважає лауреат Нобелівської премії 2011 року з хімії, викладач і дослідник ізраїльського університету «Техніон» Дан Шехтман. Технологічне суспільство, винахідливість, за словами науковця, змінюють сучасний складний світ на краще. Чому так? Про це він говорив у грудні під час зустрічі в Хайфі зі стартаперами, за якими він бачить майбутнє.
Якщо людина візьме відповідальність, сумлінно працюватиме, маючи чітку мету, цупко триматиметься своєї ідеї, то вона неодмінно досягне успіху і змінить світ. У цьому переконаний нобелівський лауреат 2011 року за відкриття квазікристалів, ізраїльтянин Дан Шехтман. Науковець наводить приклад із власного життя.
Понад 30 років тому він започаткував курс технологічного підприємництва в університеті «Техніон» у Хайфі. Дан Шехтман зумів поєднати науку і підприємництво, поставивши головну мету: навчити молодих людей брати на себе відповідальність і розпочинати власну справу. Його курс один із найпопулярніших серед студентів, бо вчить, як застосувати свої знання з інженерії у світі.
Якщо хочеш вчити людей, як продавати свій технологічний бізнес, то мусиш знати, як залучити студентів на курс
«Я почав кар’єру у «Техніоні», у Хайфі, в університеті, де панує така атмосфера, що знаєш, що знайдеш роботу. Я подумав, що це чудово, але я хочу відкрити свою технологічну компанію, свій власний технологічний бізнес, для прикладу, як сьогодні кажуть, стартап. Але професор мені сказав тоді, що «ні-ні, ми тут вчимо основи інженерії, принципів науки». Але я знав, що це важливо знати – як відкрити свій бізнес. У 1996 році я став повноцінним професором і вчив, як відкрити свій бізнес, вчив цьому на курсі. А коли починаєш свій предмет, не можеш його не рекламувати. Тоді до тебе прийдуть 10 студентів, а я хотів, щоб було багато. Я собі подумав: якщо хочеш вчити людей, як продавати свій технологічний бізнес, то мусиш знати, як залучити студентів на курс, – і пішов до голови ради студентів і сказав, що починаю предмет, який не схожий на всі інші і який тобі допоможе у майбутньому. Це звучало як дурниця, але реклама – це є дурниця. Це нісенітниця радше».
Якщо не знаєш, куди йдеш, – нікуди не прийдеш
«Відтак я прорекламував щотижневий курс для студентів: «якщо хочеш навчитись стати підприємцем – приходь на курс». Записалось 600 студентів, і це було найбільше з усіх курсів «Техніону», на які записувались. Але приходили 800 студентів. Я поділив курс на групи спікерів. Перша група – підприємці, які починали з нуля, друга група – це вже були діючі підприємці, котрі страждали і не могли вирости, але хотіли рости, і вже мають бізнес, а третя група – професіонали бізнесу, на яку я запрошував юристів, які розповідали про особливості ведення бізнесу, маркетологи говорили про аналіз ринку і чому його важливо проводити, важливо знати свою аудиторію, вартість ринку, розробки продукту, куди з тим бізнесом можеш іти. Якщо не знаєш, куди йдеш, – нікуди не прийдеш.
Люди, які є стартапами, суперуспішні, вони починали з нуля і досягли високих висот
Спікери другої групи говорили про продукт і про те, як його продати. Коли ти стартап, тобі потрібен постійний потік грошей, бо ти маєш продукт і маєш його продати і вже починати. Вони говорили студентам, я сам тут сидів, і мені деякі речі змінили світогляд. Студенти себе добре ідентифікували з тими підприємцями, бо були з ними в одній категорії. Люди, які є стартапами, суперуспішні, вони починали з нуля і досягли високих висот», – каже Дан Шехтман.
Понад 10 000 людей у світі стали випускниками курсу нобелівського лауреата, і 25% із них брали участь у стартапах або ж їх заснували.
Розвиток технологій, підприємництва в технологіях допомагає світові бути благополучним, успішним
«Я завжди казав, що треба робити так само або ж краще і не повторювати помилок. Ізраїль сьогодні – стартап-нація, це не супер-нове, це не мій вплив на процес. Розвиток технологій, підприємництва в технологіях допомагає світові бути благополучним, успішним. Чому так? Який ми маємо світ сьогодні? Ми маємо економіки, що потерпають, повсюди війни, хоча жодна країна не воює одна з одною, але маємо страшні внутрішні війни, особливо на Близькому Сході – в Африці, Ємені, Сирії. Якщо подивитись, що спільного між цими країнами, то це бідні країни, нещасні і збідовані люди. Інший фактор: світ потерпає від безводдя, вода зникає, і цю проблему вирішили в Ізраїлі. Ми кожну краплинку води використовуємо мудро», – наголосив нобелівський лауреат.
Поради лауреата для розвитку країни
Як зробити так, щоб технологічний розвиток впливав на багатство, перспективу, мир у світі? Дан Шехтман порадив кілька речей.
Передусім, за його словами, кожна дитина у країні має отримувати базову освіту ще з дитячого садочка. До освіти дітей варто залучати науковців. По друге, державною політикою має бути підтримка стартапів. В Ізраїлі 4,5% валового внутрішнього продукту скеровується на стартапи. 5 тисяч стартапів нині в Ізраїлі, і їх щороку більшає. Вільна ринкова економіка – це ще один важливий чинник, тому громадянам слід давати можливість бути конкурентними у світі. Найбільше шкодить розвиткові країни корупція, яку треба викорінювати якомога швидше і радикальніше.
Але усі перелічені науковцем чинники не будуть ефективні, якщо людей не вчити підприємництву.
Кажу кожному міністрові освіти: освіта – майбутнє вашої країни
«Це приходить із народженням. Хіба хтось народився у сім’ї, яка володіє великим заводом, і дитина змалку на ньому бувала. Інші не мають такого досвіду, і їх треба вчити. У мене часто питають, що стартапи залишають багатьох людей без роботи, бо ця праця пристосована для людей освічених, а неосвіченим немає роботи. Я тоді прошу проаналізувати таку ситуацію. Багаті держави мають розвинені послуги автоматизації, і там відсоток населення, що не працює, до тих, хто працює, становить 4%. А в країнах нерозвинених, де відсутня автоматизація, відсоток безробітного населення становить 50%. Відтак кажу кожному міністрові освіти: освіта – майбутнє вашої країни», – зазначає Дан Шехтман.
Він розповів: коли йому було 7 років, то дідусь подарував йому лупу, через яку він розглядав найдрібніші рослини і комахи, все, що зустрічав у природі, і таким чином зацікавився наукою, став фізиком і хіміком. Тому так важливо, каже науковець, привчати дітей до науки змалку.
Спершу у Хайфі у 60 садочках започаткували спеціальну наукову програму для дітей. Фахівці пояснили вихователям, як вони мають викладати дітям, і вони це переказували, але ідея виявилась невдалою, і від неї відмовились. Тому відкрили в місті один науковий дитячий садок із лабораторією, який відвідує 90 дітей, поділених на три групи. 5-річні діти проводять експерименти, їх навчає магістр наук, який має педагогічну освіту. І цей експеримент видався успішним. Садочком задоволені діти і їхні батьки.
А ще Дан Шехтман має дитяче телевізійне шоу, на якому щоразу з дітьми говорить про науку. А це дасть поштовх до зацікавлення інженерними науками дітей, які у майбутньому оберуть ці науки для освіти.
Дан Шехтман у 2016 році відвідав Україну і читав лекцію як лауреат Нобелівської премії. Тоді на економічному форумі він говорив про навчання підприємництву.
Моя порада: відремонтуйте країну, щоб люди хотіли у ній жити. Українці чекають на лідера як президента, когось, хто скаже: «Йди за мною, ти потрібен державі, і буде Україна». Але якщо лідери залучені в іншу діяльність, окрім того, що ведуть людей, будувати велику країну неможливо
«В Україні молоді люди хочуть покинути країну, тому що їм не подобається там жити. Такого немає в Ізраїлі, наприклад, де молоді ізраїльтяни тут працюють і живуть. Я знаю Україну і знайомився з українськими лідерами, знаю, як все працює. Моя порада: відремонтуйте країну, щоб люди хотіли у ній жити. Я був в Україні і знаю людей, говорив із ними і вони насправді засмучені. Українці чекають на лідера як президента, когось, хто скаже: «Йди за мною, ти потрібен державі, і буде Україна». Але якщо лідери залучені в іншу діяльність, окрім того, що ведуть людей, будувати велику країну неможливо»», – каже Дан Шехтман.
Україна для нобелівського лауреата не є чужою, бо звідси походить його дідусь. Дан Шехтман стежить за процесами в Україні і найбільшою перепоною для розвитку країни називає корупцію і «відтік мізків», тобто талановитих людей, за кордон.
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