​«Відремонтуйте» країну, щоб люди хотіли в ній жити – нобелівський лауреат Дан Шехтман українській владі

Хайфа – Розвиток технологій, підприємництва допомагає світові бути благополучним і успішним – так вважає лауреат Нобелівської премії 2011 року з хімії, викладач і дослідник ізраїльського університету «Техніон» Дан Шехтман. Технологічне суспільство, винахідливість, за словами науковця, змінюють сучасний складний світ на краще. Чому так? Про це він говорив у грудні під час зустрічі в Хайфі зі стартаперами, за якими він бачить майбутнє.

Якщо людина візьме відповідальність, сумлінно працюватиме, маючи чітку мету, цупко триматиметься своєї ідеї, то вона неодмінно досягне успіху і змінить світ. У цьому переконаний нобелівський лауреат 2011 року за відкриття квазікристалів, ізраїльтянин Дан Шехтман. Науковець наводить приклад із власного життя.

Понад 30 років тому він започаткував курс технологічного підприємництва в університеті «Техніон» у Хайфі. Дан Шехтман зумів поєднати науку і підприємництво, поставивши головну мету: навчити молодих людей брати на себе відповідальність і розпочинати власну справу. Його курс один із найпопулярніших серед студентів, бо вчить, як застосувати свої знання з інженерії у світі.

Якщо хочеш вчити людей, як продавати свій технологічний бізнес, то мусиш знати, як залучити студентів на курс

«Я почав кар’єру у «Техніоні», у Хайфі, в університеті, де панує така атмосфера, що знаєш, що знайдеш роботу. Я подумав, що це чудово, але я хочу відкрити свою технологічну компанію, свій власний технологічний бізнес, для прикладу, як сьогодні кажуть, стартап. Але професор мені сказав тоді, що «ні-ні, ми тут вчимо основи інженерії, принципів науки». Але я знав, що це важливо знати – як відкрити свій бізнес. У 1996 році я став повноцінним професором і вчив, як відкрити свій бізнес, вчив цьому на курсі. А коли починаєш свій предмет, не можеш його не рекламувати. Тоді до тебе прийдуть 10 студентів, а я хотів, щоб було багато. Я собі подумав: якщо хочеш вчити людей, як продавати свій технологічний бізнес, то мусиш знати, як залучити студентів на курс, – і пішов до голови ради студентів і сказав, що починаю предмет, який не схожий на всі інші і який тобі допоможе у майбутньому. Це звучало як дурниця, але реклама – це є дурниця. Це нісенітниця радше».

Якщо не знаєш, куди йдеш, – нікуди не прийдеш

«Відтак я прорекламував щотижневий курс для студентів: «якщо хочеш навчитись стати підприємцем – приходь на курс». Записалось 600 студентів, і це було найбільше з усіх курсів «Техніону», на які записувались. Але приходили 800 студентів. Я поділив курс на групи спікерів. Перша група – підприємці, які починали з нуля, друга група – це вже були діючі підприємці, котрі страждали і не могли вирости, але хотіли рости, і вже мають бізнес, а третя група – професіонали бізнесу, на яку я запрошував юристів, які розповідали про особливості ведення бізнесу, маркетологи говорили про аналіз ринку і чому його важливо проводити, важливо знати свою аудиторію, вартість ринку, розробки продукту, куди з тим бізнесом можеш іти. Якщо не знаєш, куди йдеш, – нікуди не прийдеш.

Люди, які є стартапами, суперуспішні, вони починали з нуля і досягли високих висот

Спікери другої групи говорили про продукт і про те, як його продати. Коли ти стартап, тобі потрібен постійний потік грошей, бо ти маєш продукт і маєш його продати і вже починати. Вони говорили студентам, я сам тут сидів, і мені деякі речі змінили світогляд. Студенти себе добре ідентифікували з тими підприємцями, бо були з ними в одній категорії. Люди, які є стартапами, суперуспішні, вони починали з нуля і досягли високих висот», – каже Дан Шехтман.

Понад 10 000 людей у світі стали випускниками курсу нобелівського лауреата, і 25% із них брали участь у стартапах або ж їх заснували.

Розвиток технологій, підприємництва в технологіях допомагає світові бути благополучним, успішним

«Я завжди казав, що треба робити так само або ж краще і не повторювати помилок. Ізраїль сьогодні – стартап-нація, це не супер-нове, це не мій вплив на процес. Розвиток технологій, підприємництва в технологіях допомагає світові бути благополучним, успішним. Чому так? Який ми маємо світ сьогодні? Ми маємо економіки, що потерпають, повсюди війни, хоча жодна країна не воює одна з одною, але маємо страшні внутрішні війни, особливо на Близькому Сході – в Африці, Ємені, Сирії. Якщо подивитись, що спільного між цими країнами, то це бідні країни, нещасні і збідовані люди. Інший фактор: світ потерпає від безводдя, вода зникає, і цю проблему вирішили в Ізраїлі. Ми кожну краплинку води використовуємо мудро», – наголосив нобелівський лауреат.

Поради лауреата для розвитку країни