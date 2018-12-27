Радіо Свобода Daily: В Україні завершився воєнний стан

Воєнний стан

30 діб, 10 областей і майже жодних обмежень. В Україні завершився перший в історії воєнний стан, який було запроваджено в регіонах, що межують з Росією, контрольованими нею територіями України та Молдови, припинено. Втім, силові структури України продовжать несення служби в посиленому режимі. Президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО сказав, що «якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду подовжити цей воєнний стан». Що змінилося за ці 30 діб і чому експерти вважають, що це був необхідний захід, з’ясовували наші журналісти. Пропонуємо також переглянути ефір «Вашої свободи» щодо результатів воєнного стану в країні.

Вибори в Україні

Українська політика – явище цілком і повністю просякнуте алогічністю та парадоксами. При чому, як у виконанні самих політиків, так і простих громадян. Ці дві категорії наче змагаються між собою, хто втворить щось більш непослідовне, хто сам себе перемудрує. Тільки через ці забавки програє вся країна. Політичний оглядач Назарій Заноз роздумує про парадокси політиків і виборців в своїй колонці.

Цирк

Вперше до Новорічних свят у Національному цирку України підготували виступи, в яких майже не беруть участь тварини. Людмила Шевченко, генеральний директор цирку, каже, що це вимушений захід. Міністр екології Остап Семерак розробив законопроект, у якому пропонує повністю заборонити використання диких тварин при постановці розважальних номерів у цирках, а за порушення закону запровадити штрафи. Більше про це в матеріалі.

Наостанок кілька коротких новин:

Напередодні свого візиту до Москви, який відбувся 25 грудня 2018 року, президент Білорусі Лукашенко заявив, що більше не вважає Росію «братньою державою».

Рада національної безпеки й оборони України підтримала рішення про запровадження санкцій проти російських юридичних і фізичних осіб через проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), а також за агресію Росії в районі Керченської протоки.

У Кремлі заявили про успішні випробування нового ракетного комплексу «Авангард» із гіперзвуковим бойовим блоком.

Нижньогородський обласний суд у Росії засудив громадянина України Ігоря Кияшка до восьми років колонії суворого режиму.

Будьте готові до несподіванок!

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