Радіо Свобода Daily: Радник Порошенка назвав «маячнею» заяви про припинення оренди УПЦ (МП)

Спершу коротко:

Перехід громад до ПЦУ

Чотири громади Української православної церкви (МП) із 49, що діють у Львівській області, вже заявили про перехід до об'єднаної Православної церкви України і, відповідно, про свій вихід із підпорядкування Львівської єпархії УПЦ (МП). Ще дві громади готові до такого кроку. Масовий перехід громад Московського патріархату до ПЦУ на Львівщині очікують після Різдва. Чи можливе там протистояння на релігійному ґрунті, як це було на початку 90-х років, коли почалось відродження Української греко-католицької церкви?

П’ять міжнародних новин

Безпілотний китайський місяцехід здійснив необхідні маневри і успішно приземлився на темному боці Місяця. Китай є першою країною, яка висадила об’єкт на віддаленому від Землі боці Місяця.

Італійська галерея Уффіці у Флоренції закликає Німеччину повернути натюрморт нідерландського художника Яна ван Гейсума, викрадений нацистами в роки Другої світової війни.

Музей Лувр у Парижі в 2018 році відвідала рекордна кількість людей – понад 10 мільйонів. Це на 25 відсотків більше, ніж у 2017 році, повідомили в музеї.

Посол Північної Кореї в Італії переховується, відмовляючись повертатися в КНДР. ​

Мільйони жінок в Індії утворили 620-кілометровий живий ланцюг на підтримку гендерної рівності. ​

«Культура обурення»

Соціальні мережі змогли притягнути до відповідальності чималу кількість людей. Вони допомогти виявити і расистів, і корупціонерів, і злочинців, а також надали голос тим, хто раніше не мав жодного іншого способу закликати до справедливості. Проте соцмережі також породили й гіперчутливу «культуру обурення», яка, як стверджують, руйнує продуктивний дискурс.

Їжа майбутнього

У 1812 році на всій землі жило близько мільярда людей. У 1959-му – близько 3 мільярдів. Нині людство налічує вже 7 мільярдів. І хронічно недоїдає вже кожна 9-а людина в світі (а це 821 мільйон). Скоро нас може бути вже 9 мільярдів, і якщо світ споживатиме ресурси так, як зараз – продуктів (а тим більше якісних та органічних) на всіх вистачати, звичайно, не буде. Тоді що ж ми будемо їсти в майбутньому?

Не забувайте про здорове харчування навіть під час свят!

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