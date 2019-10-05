Радіо Свобода Daily: Верховна Рада дала дозвіл НАБУ та ДБР на прослушку

Катастрофа АН-12 на Львівщині

Внаслідок падіння транспортного літака Ан-12 у селі Сокільники під Львовом загинули п'ятеро осіб. Троє членів екіпажу перебувають у важкому стані, однак їхньому життю нічого не загрожує, повідомляють медики. Літак летів з іспанського міста Віго у Стамбул (Туреччина) та, за попередньою інформацією, мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку. На борту було вісім людей: сім членів екіпажу і одна людина, що супроводжувала вантаж.

Як інформує Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, о 6:45 зник зв’язок із екіпажем. О 7:30 один із членів екіпажу вийшов на зв’язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 7:46 літак АН-12 виявили за 1,5 кілометри від злітно-посадкової смуги львівського аеропорту, в селі Сокільники. Літак здійснив аварійну посадку у полі, неподалік житлових будинків. При цьому міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що не знає, що сталося з літаком, бо він не мав сідати у Львові. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Рада ухвалила законопроєкт про право НАБУ і ДБР на прослушку

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 1009, який надає Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань право на прослуховування чиновників. За цей документ висловилися 330 народних депутатів, проти – жодного. Двоє парламентарів утрималися, 44 не голосували. До законопроєкту в другому читанні подали 30 правок, із них 17 були ухвалені. Окрім надання НАБУ та ДБР права на прослуховування, законопроєкт скасовує так звані «правки Лозового» від 2017 року, які скорочували терміни досудового розслідування.

Зустріч Зеленського і Лукашенка: заяви і курйози

У Житомирі відбувся ІІ Форум регіонів України та Білорусі, який відвідали керівники двох держав – Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко. Це перше очне знайомство політиків – ветерана і новачка. Перший такий захід відбувся рік тому в Гомелі, тоді Україну ще представляв Петро Порошенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі, і наголосив на дружніх відносинах між країнами.

Також під час зустрічі Володимира Зеленського і Олександра Лукашенка відбулося кілька курйозів. Володимир Зеленський кілька разів поправив свого білоруського колегу в його висловлюваннях.

Журналісти Радіо Свобода зібрали висловлювання Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка один про одного. А також підрахували, скільки громадян Білорусі беруть (чи взяли) участь у збройному конфлікті в Україні за 5 років війни на Донбасі. Виявилося, що 500 осіб – на боці російських гібридних сил, 300 – за Україну.

Далі коротко:

Засуджений у Білорусі до 8 років ув’язнення український журналіст Павло Шаройко був помилуваний у Білорусі і вже повернувся в Україну.

Верховна Рада України призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Головою ЦВК став член попереднього складу Олег Діденко.

Росія зацікавлена в обміні утримуваними у форматі «всіх на всіх», заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про наступний можливий обмін.​

ДБР повідомило про підозру колишньому народному депутату України через стрілянину, вчинену 31 грудня 2016 року. ДБР не називає його імені, однак обставини справи вказують на те, що йдеться про Сергія Пашинського.

Цими вихідними в Україні буде прохолодно і дощитиме, повідомляють в Гідрометцентрі. Тому вдягайтеся тепліше і не забувайте парасолю!

Розведення військ: про план і подробиці

Розведення військ у трьох населених пунктах на Донбасі дозволить зберегти життя військовим та убезпечити мирне населення, заявляє Міністерство оборони України. Втім, експерти звертають увагу на те, що досі розведення військ на папері та на практиці виглядало по-різному. Відтак, на їхню думку, Київ повинен мати план дій на випадок подальших провокацій з боку Росії.

Проект Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» отримав з власних джерел один із варіантів розведення військ на Донбасі. За ним, опинитися в «сірій зоні» можуть Широкине, Піски, Гранітне та низка інших підконтрольних Києву населених пунктів. Хто гарантуватиме їхню безпеку? Як контролюватимуть нейтральність смуги? Чи розглядають такий план «великого розведення»? Ці питання поставили усім, хто задіяний у процес.

Грета Тунберґ відповіла Путіну так само, як раніше Трампу

16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберґ відреагувала на критику президента Росії Володимира Путіна. У своєму твітер-акаунті, де користувачі зазвичай вказують інформацію про себе, вона написала: «добрий, але погано поінформований підліток». Це пряме відсилання до слів Путіна.

Минулої середи, коментуючи виступ Тунберґ на кліматичному саміті ООН, президент Росії сказав, що «не поділяє загальних захоплень» із цього приводу. «Ніхто Греті не пояснив, що сучасний світ складний і різноманітний», – сказав Путін і додав, що «впевнений, що Грета – добра дівчинка і щира дуже, але дорослі повинні зробити все, щоб не заводити підлітків і дітей в якісь крайні ситуації, використовувати їх». Схожим чином Тунберґ відреагувала на висловлювання Трампа, який назвав її «щасливою дівчиною, яка дивиться в світле і прекрасне майбутнє».

Вдалих вихідних!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.