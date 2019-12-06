Радіо Свобода Daily: Журнал Cosmopolitan звільнив редакторку через допис про похорон Героя України

У Росії севастопольця Сейтосманова засудили до 17 років ув'язнення

Судді Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону винесли вирок севастопольцю Енверу Сейтосманову, фігурантові севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Його засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік. Україна висловила Росії протест.

Братів Ернеса та Енвера Сейтосманових російські силовики затримали в окупованому Криму 10 травня 2018 року. Це сталося в селі Тилове Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків. Ернеса згодом відпустили, а Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Його звинувачували в «організації діяльності терористичної організації». Правозахисний центр «Меморіал» визнав Сейтосманова політичним в'язнем.

З ким і чому зустрічався особистий адвокат Трампа?

Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліалі зустрівся у Будапешті з ексгенпрокурором України Юрієм Луценком, повідомляє The New York Times. Наступного дня Джуліані відвідав Київ. За даними видання, в українській столиці він зустрівся зі ще одним колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним, та нещодавно звільненим із Генпрокуратури Костянтином Куликом. Також відомо, що Рудольф Джуліані мав зустріч, які мінімум, з одним депутатом Верховної Ради – позафракційним Андрієм Деркачем.

​На кордоні Франції і Швейцарії була база ГРУ – Le Monde​

У регіоні Верхня Савойя на кордоні Франції та Швейцарії існував базовий табір шпигунів російської ГРУ, які спеціалізувалися на вбивствах, повідомила французька газета Le Monde. За даними видання, щонайменше 15 офіцерів російської військової розвідки (ГРУ) приїжджали в цей район багато разів: із Лондона, Іспанії чи Швейцарії.

Британські, французькі та швейцарські спецслужби, а також їхні американські партнери почали відстежувати їхнє пересування навесні 2018 року, відразу після отруєння в Солсбері Сергія і Юлії Скрипалів. За їхніми відомостями, ті, хто приїжджав у Верхню Савойю, були членами одного і того ж підрозділу, що спеціалізувався на вбивствах і діяв у Європі з 2014-го до кінця 2018 року.

Далі коротко:

Помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що після зустрічі в «нормандському форматі» до Конституції будуть внесені зміни в частині децентралізації.

Верховна Рада відмовилася призначити народного депутата від «Слуги народу» Єлизавету Ясько на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики. «За» кандидатуру Єлизавети Ясько проголосували 186 народних депутатів при 226 необхідних.

Журналісти «Схем» Максим Савчук і Сергій Андрушко здобули перемогу в двох номінаціях конкурсу розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка з матеріалами «Зелена родина ру» про російський кінобізнес Володимира Зеленського та «Андрій Богдан. «Незаслужене» звання та грамота від Азарова в розпал Євромайдану» відповідно.

Як однопартійці, фіскали та НАБУ відреагували на розслідування про депутата Холодова

У листопаді журналісти опублікували розслідування, в якому встановили, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов'язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками в кіосках та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, лобіюючи у Верховній Раді правку, що законодавчо збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він, схоже, відстоював свої ж інтереси. Що керівництво партії Зеленського та колеги Холодова думають про викриття журналістів? Чи буде політична відповідальність? Чи зацікавить це контролюючі та правоохоронні органи? Читайте у матеріалі.

Cosmopolitan звільнив заступника головного редактора через допис про похорон Героя України

Український журнал Cosmopolitan повідомив про звільнення заступника головного редактора Євгенії Пліхіної через допис про похорон полковника Служби безпеки України Дениса Волочаєва, якого нагородили званням Героя України посмертно.

Євгенія Пліхіна, коментуючи подію, зокрема, написала: «У СБУ померла якась, з огляду на все, не остання людина. Витягли всю структуру на двір і висунули вимогу зробити співчутливі вирази. Труну несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби, аж лускають. Гвоздики, уся атрибутика… Господи, думаю, я навіть не за дрес-кодом. Як незручно. Й у вухах ще цей веселий німецький хіп-хоп. Ну я й чудовисько».

Згодом Пліхіна вибачилася за свій допис і заявила, що не розібралася в ситуації.

Раніше у штабі Операції об’єднаних сил розповіли, що полковники Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов підірвалися 1 грудня на вибухових пристроях на Донеччині. Вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі російських гібридних сил, яка намагалася проникнути в тил українських військових.

Видалення 20-кілограмової пухлини – львівські хірурги провели рідкісну операцію

Операція із видалення 20-кілограмової пухлини, яку провели хірурги у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, увійде у перелік «унікальних» у хірургії. Жінці видалили величезну пухлину на нозі. Це перша така нетипова операція в Україні і третя у світі. На сьогодні пацієнтка почувається задовільно, а пухлина виявилась доброякісною. Більше про унікальну операцію українських лікарів – за лінком.

Юлія Джима принесла Україні першу медаль з біатлону на Кубку світу

Українська біатлоністка Юлія Джима стала другою в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу, що триває у шведському Остерсунді. За складних вітрових умов олімпійська чемпіонка змогла закрити всі 20 мішеней, а за часом не змогла обійти лише француженку Жюстін Бреза. «Друге місце для мене на сьогодні – як перше… Останнє коло я просто терпіла», – сказала Джима.

Рятувальники подякували чоловіку, який усю ніч пригощав кавою на пожежі в Одесі

Рятувальники подякували чоловікові, який працює на кавомашині і всю ніч пригощав своїми напоями пожежників, що гасили загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У коментарях користувачі соцмереж назвали ім’я чоловіка – це приватний підприємець Анатолій Парфьонов.

«Деякі герої не носять плащі. Цей молодий чоловік всю ніч готував безкоштовно каву для рятувальників, які гасили пожежу в Одесі. Дякуємо Вам за велике серце! Бо справа ж не у ціні на чашку кави, справа у турботі про інших», – ідеться на фейсбучній сторінці МВС України.

Респект Парфьонову!

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