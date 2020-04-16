Радіо Свобода Daily: У депутата Новинського підтвердився тест на СOVID-19

Великодній обмін. Хто зараз чекає на звільнення

Черговий обмін відбудеться найближчим часом, зараз тривають останні узгодження за списком і щодо логістики, повідомили в Офісі президента України. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що звільнені з полону українці пройдуть обсервацію.

У лютому міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляв, що Росія на наступному обміні може віддати 200 людей з окупованих територій. Підконтрольні Росії угруповання зараз заявляють, що мають намір віддати Україні 19 заручників, а забрати – 18 засуджених за злочини проти України. Ось кого вони готові відпустити.

Радіо Свобода нагадує про тих, хто залишається в незаконному ув’язненні підконтрольних Росії бойовиків і наголошує, що цей список не є вичерпним.

Меморандум між Іраном і Україною щодо збитого літака «МАУ»: компроміс чи гра на пониження

Влада Ірану, нібито, передала українській стороні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який пропонує визнати причиною катастрофи літака «МАУ» 8 січня 2020 року неподалік Тегерану – «людську помилку». Таку інформацію отримали зі своїх джерел журналісти Радіо Свобода в Ірані. У проєкті йдеться, що Іран оприлюднить дані бортових самописців та виплатить компенсації родинам загиблих, а ті не будуть висувати судових позовів проти нього. Офіційні Київ та Тегеран наразі не підтвердили факт існування такого проєкту меморандуму. Втім експерти та окремі політики, опитані Радіо Свобода, визнають, що подібні меморандуми та компенсації є звичною практикою щодо інших авіакатастроф.

Однак частина джерел Радіо Свобода застерігає, що поява цієї інформації про умови компромісу може загрожувати спільному розслідуванню трагедії та непростим українсько-іранським переговорам про компенсацію, які нині тривають.

Паспорт тепер можна «носити» у смарфоні

Уряд прирівняв «паспорт у смартфоні» до паперового документа, повідомив віцепрем’єр Михайло Федоров. Він додав, що зараз понад 17 тисяч українців тестують електронні паспорти, а вже наступного тижня вони будуть доступні кожному користувачеві в мобільному застосунку «Дія».

Паспорт у смартфоні, за словами Федорова, дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Ті громадяни, які не мають ID-картки, можуть внести в застосунок оцифрований закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує особу. Він надає такі самі права й можливості, як і паперовий документ, що діє всередині країни.

Дайджест СOVID-19

Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Президент України Володимир Зеленський назвав найнебезпечнішим у нинішній час наближення Великодня скупчення людей на богослужіннях.

Захворіли на коронавірус у світі уже понад два мільйони, видужалих –понад пів мільйона.

Фіточай і вітамін С проти коронавірусу. Розповідь семінариста про карантин у Києво-Печерській лаврі

Станом на 14 квітня у Києво-Печерській Лаврі виявили 95 хворих на коронавірус. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Серед хворих є студенти Київської духовної академії і семінарії. Це навчальний заклад УПЦ (МП), розташований на території Києво-Печерської лаври, який готує священників, викладачів богослов’я та церковних вчених. Як пояснили в духовній академії, після оголошення карантину на території лаври залишились ті студенти, котрі співають у хорі та допомагають звершувати богослужіння у храмах на території монастиря

Ректор духовної академії Сільвестр Стойчев на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що станом на 14 квітня госпіталізовано одного викладача та одного студента Київської духовної семінарії. За інформацією джерел Радіо Свобода, мінімум 15 студентів-семінаристів, котрі зараз перебувають на території Києво-Печерської лаври, захворіли на коронавірусну інфекцію. Один із студентів на анонімних умовах дав Радіо Свобода інтерв’ю.

Як різні країни світу повертаються до звичного життя після карантину

Говорити про вихід із карантину поки що недоцільно, заявили в українському МОЗ. Тим часом європейські країни, в яких пройдений пік епідемії коронавірусу, розмірковують над тим, як поступово повернутися до нормального життя. Європейська комісія подала стратегію поступового виходу країн-членів Європейського союзу з режиму обмежень через коронавірусну пандемію. Про підходи і перші кроки до повернення звичного життя різних країн, читайте тут.

SARS і СOVID-19: як стримали коронавірус у 2003 році і чому це не вдалося у 2020-му

У 2003 році коронавірус, який пізніше назвали SARS, із дуже високим рівнем смертності – тоді загинув кожен десятий інфікований – вийшов за межі Китаю і поширився світом. Через вісім місяців після виявлення вірусу, його вдалося побороти. Радіо Свобода розпитало одного з провідних світових вірусологів, як тоді людство зупинило SARS й чим відрізняється ситуація із новим коронавірусом, що спричинив пандемію у 2020 році? Він зазначив, що теперішній вірус володіє більш хитрою поведінкою.

США припиняють фінансування ВООЗ. Наслідки для України

Президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через те, як та реагувала на пандемію коронавірусу. США – найбільший донор ВООЗ, тож виникають питання: як це рішення вплине на боротьбу з пандемією, які причини можуть стояти за рішенням Трампа, та як скорочення фінансування потенційно може вплинути на Україну?

Школярка з Харківщини шиє і дарує маски

В 11-річної Аліси Пономаренко з Балаклії на Харківщині є хобі – вона змалечку полюбляє шити. Під час карантину вона вирішила, що треба допомогти землякам – шити маски і безкоштовно роздавати їх людям. Не зважаючи на онлайн-уроки та додаткові заняття, вона може пошити близько 70 масок в день. А поширювати їх допомагають волонтери і місцеві жителі.

Допомагайте тим, хто цього зараз потребує!

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