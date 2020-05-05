Радіо Свобода Daily: Уряд продовжить карантин, але готує послаблення обмежень

«Якби не політика, підтримка населення була б на рівні 90%» – головний санітарний лікар України про карантин​

Карантин, запроваджений в Україні через поширення COVID-19, планують продовжити до 22 травня. Щоправда, працювати, дотримуючись заходів безпеки, вже дозволили ринкам. Далі влада планує впроваджувати послаблення карантину поступово.

Як саме це відбуватиметься і чи не призведе це до нового зростання числа хворих, а також про те, які проблеми в охороні здоров'я оголила медична реформа, розповів головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Мер Черкас і карантин: що не так із допитом Анатолія Бондаренка та його заявами про коронавірус, вибори і міністра Авакова?

За останні кілька днів мер Черкас Анатолій Бондаренко став головним героєм новин. На перші шпальти він потрапив завдяки завчасному послабленню карантину у Черкасах та різкій полеміці, яка, внаслідок цього, розгорнулась між ним та центральною владою. Чому на одні звинувачення мер Черкас реагує, а інші пробачає? Чому із заявами Бондаренка про те, що він не вирішив, чи буде балотуватись на прийдешніх місцевих виборах, не все так однозначно? Та що змусило прихильника суворого формату карантину кардинально змінити свою думку усього за півтора місяці? Читайте.

Далі коротко:

В Україні пік захворюваності на COVID-19 очікується до середини травня, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

В Україні розпочнуть тестувати на ефективність перший вітчизняний препарат від коронавірусу після наказу МОЗ.

Поліція склала адміністративні протоколи через порушення правил карантину на ресторан «Велюр» та магазини мережі «Епіцентр».

Як українська авіація допомагає світу в боротьбі з COVID-19

Українська авіація під час епідемії коронавірусу перевозить медичні вантажі до більшості країн Європи, США і Канади. Для українських авіаторів це не перший виклик – за роки війни на Донбасі вони втрачали людей та літаки. Як це відбувається та коли оновлять авіацію? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Суд заочно обрав запобіжний захід Януковичу

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд заочно арештував Януковича на два місяці у справі про узурпацію влади. Адвокат експрезидента-втікача Віталій Сердюк заявив, що рішення суду «засноване на сфабрикованих прокуратурою матеріалах і є незаконним».

НАБУ відкрило справу проти Венедіктової

НАБУ відкрило кримінальне провадження проти генпрокурора України Ірини Венедіктової через недекларування майна. Про це повідомляє Центр протидії корупції. «Справа стосується недекларування майна. Зокрема йдеться про годинник вартістю понад $10 тисяч, якого немає в декларації», – мовиться у повідомленні.

Тим часом, голава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, робота Венедіктової відповідає вимогам президента Володимира Зеленського.

Тимошенко отримала майже 150 млн грн компенсації за «політичні репресії»

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за «шкоду, заподіяну політичними репресіями 2011–2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання». Відповідні зміни вона внесла до майнового стану, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі декларацій. 24 квітня народний депутат отримала 148 345 441 гривню від компанії Reid, Collins, Tsai LLP, яка зареєстрована в штаті Техас у США. Тимошенко зазначила, що справді задекларувала отримання компенсації.

У 2011–2014 роках, у часи президентства Віктора Януковича, Тимошенко була ув’язнена в Україні в справі про перевищення влади під час укладання газових контрактів із Росією у 2009 році. Країни Заходу та міжнародні інституції критикували її судове переслідування.

Інтернет-книгарня пояснила «помилкою» продаж книги про «громадянську війну» на Донбасі

Книга про «громадянську війну» в Україні, написана від імені росіянина, з’явилася в українській інтернет-книгарні Yakaboo внаслідок помилки, повідомила пресслужба книгарні. Там додали, що книгу вже зняли з продажу та виключили продавця з переліку партнерів. У Yakaboo стверджують, що жодного примірника не продали.

Днями користувачі звернули увагу на те, що на сайті Yakaboo з’явилася книга «Ґамарджоба, панове!» автора Олександра Архипова, написана від імені учасника російської агресії проти України на Донбасі. В анотації до книги конфлікт на сході України названо «громадянською війною».

Споживайте лише перевірену інформацію! Читайте Радіо Свобода!

Ваше Радіо Свобода Daily​!

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.