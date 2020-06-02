Радіо Свобода Daily: «Українська частина» багамського архіву містить дані про майже 60 офшорних фірм

Третій етап послаблення карантину

1 червня в Україні стартував третій етап послаблення карантину. «Укрзалізниця» запустила пасажирські потяги, відновили роботу станції міжобласного автобусного сполучення, дитсадки запрацювали для відвідування, а також і спортивні зали. Як усе це працює в Києві, перевірили наші журналісти.

Українці «на Багамах». Офшорні фірми

Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ. Великий масив даних охоплює інформацію стосовно громадян понад 100 країн, які звертались до цієї юрисдикції в Карибському басейні для реєстрації тут свого бізнесу. Ця острівна держава – одна з найвідоміших у світі офшорних зон.

«Українська частина» багамського архіву містить дані про майже 60 фірм. Більшість із них засновані українцями, які не мають стосунку до сфери управління державою, та є здебільшого малопублічними бізнесменами. Але низка прізвищ усе ж звертають на себе увагу. Ексзаступник міністра, олігарх, кадровий дипломат, колишній народний депутат – неповний перелік відомих навколополітичних діячів, які з тих чи інших причин, як виявилось, реєстрували свій бізнес у багамській офшорній зоні.

Далі низка коротких, але змістовних заголовків.

Під обстрілами та у багнюці

А тепер зі столиці переносимо вас на передову Донбасу, яку заливають дощі та обстріли російських гібридних сил. Наша колега з Радіо Донбас.Реалії побувала на позиціях в районі смт. Миронівській Донецької області. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які тримають тут оборону, в один голос кажуть: «Окрім бойовиків, чималого клопоту завдає непогода – дощі ллють останні декілька днів і буквально затоплюють окопи».

Справа бойовика Романа Лягіна

Справу учасника угруповання «ДНР» Романа Лягіна тепер розглядають в закритому режимі. Бойовика, колишнього так званого голову «Центральної виборчої комісії ДНР» затримали рік тому, в червні 2019-го. Його звинувачують у тероризмі, державній зраді та причетності до створення в'язниці «Ізоляція» в Донецьку, де незаконно утримують і катують людей.

Фонд «Ізоляція» – музей, який до війни розташовувався в цьому приміщенні – домагався статусу постраждалої сторони у справі. Але суд музейникам у цьому відмовив. 1 червня Шевченківський суд Києва почав, нарешті, розглядати справу Романа Лягіна по суті. Про те, що відбувається зараз в цій справі, ми розпитали адвоката фонду «Ізоляція» Володимира Єфименка.

Реакції на протести у США

І до подій у світі. Шосту ніч поспіль у США тривають протести через смерть чоловіка, якому поліцейський став коліном на горло. В багатьох містах Америки протести згодом набули насильницького характеру. Намагаючись зупинити це, поліція застосовувала сльозогінний газ.

У багатьох містах, влада запровадила комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія – серед 40 міст, які заборонили акції протесту в темну пору доби. Режим надзвичайного стану задіяли губернатори Техасу та Вірджинії, повідомляє «Голос Америки».

Шокуючі відеокадри смерті затриманого поліцією чорношкірого американця Джорджа Флойда і пов’язані з цим події у США викликали реакцію і в країнах Європи. Люди вийшли на демонстрації, зокрема у Лондоні та Берліні, на знак солідарності з протестами у Сполучених Штатах.

Президентська кампанія в Білорусі

А в Білорусі тим часом влада вдається до тиску й заходів із нейтралізації політичних опонентів перед запланованими на 9 серпня президентськими виборами. Це вже будуть шості вибори, на яких балотуватиметься незмінний президент незалежної Білорусі Олександр Лукашенко. На тлі масових мітингів опозиції, президент Лукашенко відкрито попередив, що в Білорусі не буде «Майдану», а протести в минулі вихідні, як він висловився, були організовані «іноземними силами». Які особливості має білоруська президентська виборча кампанія-2020? Пояснюємо у матеріалі.

Пам’яті композитора Мирослава Скорика

І сумна новина насамкінець. На 82-му році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик. Він – Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги. Художній керівник Київської опери у 2011–2016 роках. Родом зі Львова. Мирослав Скорик був двоюрідним онуком видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Саме вона першою помітила його талант. Попрощатися із відомим українським композитором можна буде у Києві 3 червня та Львові 4 червня. Поховання відбудеться в п’ятницю, 5 червня, на Личаківському цвинтарі.

Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з Мирославом Скориком, яке було записане у студії Радіо Свобода у жовтні 2018 року. Тоді він розповів нам про нових «цікавих» композиторів і виконавців, чому український бізнес майже не підтримує класичне мистецтво та чого бракує Київській опері.

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