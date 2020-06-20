Радіо Свобода Daily: Шість мерів презентували в Києві нову політичну силу «Пропозиція»

«Ми – не партія мерів»

Шестеро очільників міст 19 червня презентували у Києві нову політичну силу «Пропозиція», відому як «партія мерів».

Участь у презентації взяли:

мер Дніпра Борис Філатов,

мер Миколаєва Олександр Сенкевич,

мер Чернівців Олексій Каспрук,

мер Житомира Сергій Сухомлин,

мер Кропивницького Андрій Райкович,

мер Каховки (Херсонська область) Андрій Дяченко.

«Ми маємо надію, що цей термін увійде в політичний лексикон нашої країни. Термін «опозиція» – це термін, який означає «проти». На відміну від цього, термін «пропозиція» означає в латині «за», з приставкою «про». Ми маємо надію, що наша політична сила буде якраз тією професійною силою, в яку повірять наші виборці», – сказав міський голова Житомира.

Перший з’їзд партії «Пропозиція» імовірно відбудеться 3 липня цього року. Більше про нову політичну силу в студії Радіо Свобода розповідав мер Дніпра Борис Філатов.

Що ми знаємо про нового міністра захисту довкілля

Верховна Рада затвердила кандидатуру Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів. До цього він вже працював заступником виконувачки обов’язків міністра енергетики Ольги Буславець, а кілька років тому – заступником голови Мінрегіонбуду Геннадія Зубка. Радіо Свобода зібрало факти про нового члена уряду.

Пильніше до нового міністра придивились і журналісти програми «Схеми» і з’ясували, що компанія ПАТ «Київгідромонтаж», мажоритарним акціонером якої є дружина новопризначеного міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, фігурує у справі Національного антикорупційного бюро щодо зловживання владою або службовим становищем. Сам Абрамовський раніше був членом наглядової ради цього підприємства.

Підозра Омеляну

Ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну 19 червня повідомлено про підозру у вчиненні «незаконних дій», через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Сам Омелян ​прокоментував підозру так: «Зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 роках ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу... Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі. Це, безумовно, прецедент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки, може бути звинуваченим у шкідництві. Шкода, що НАБУ на очах перетворюється на ДБР-2».

Хмельницький суд не зміг оштрафувати президента

Хмельницький міськрайонний суд вирішив оштрафувати високопосадовців, які разом із президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в це місто пили каву в кафе, не дотримуючись карантинних обмежень. Суд ухвалив рішення на засіданнях 19 червня, визнавши посадовців винними у порушенні правил карантину. Якщо рішення набуде чинності, кожен із них має сплатити по 17 тисяч гривень.

Зокрема, до адміністративної відповідальності притягли керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофимова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета, Хмельницького міського голову Олександра Симчишина та приватного підприємця Андрій Мельниченка.

Що ж до президента Зеленського, то суд не зміг його оштрафувати, зупинив розгляд справи і звернувся до Верховного суду, який, у свою чергу, має просити про роз’яcнення щодо недоторканності президента в КСУ.

Стисло далі.

Про талант Івана Миколайчука знають навіть у космосі

Безмежно популярний, талановитий, безсоромно харизматичний. Іван Миколайчук став тим, кого сьогодні називають секс-символом у кіно. На його честь називали астероїди, ним захоплювались найвідоміші люди планети, а він все життя мріяв накрити 5-кілометровий стіл для односельців із їжею та напоями.

15 червня 2021 року в Україні відзначатимуть 80 років від дня народження Івана Миколайчука. Чому важливо приділити увагу цій події на державному рівні? Слухайте свіжий випуск подкасту «Українське кіно».

Із містян – у фермери: історія родини Щербакових з-під Запоріжжя

Напередодні Дня фермера Радіо Свобода відвідало родину Щербакових у селі Лукашеве під Запоріжжям. Олександр – інженер, який працював на запорізькому заводі «АвтоЗАЗ», а Олена – колишній менеджер, директор кафе. Понад 4 роки тому родина переїхала у сільську місцевість і згодом заснувала власну сімейну ферму. Родина утримує свійських тварин та виробляє молоко, вершки, сири, а також освоює виробництво м’ясних делікатесів. Радіо Свобода запитало, що спонукало колишніх містян спробувати себе у фермерській справі та як їм вдалося пережити карантин без втрат.

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