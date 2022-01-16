Рік у фотографіях. Україна

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13 травня. Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука



11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території». Більше про те, як суд відправив Медведчука під домашній арешт, читайте у цій статті

