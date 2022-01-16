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Фотогалереї

Рік у фотографіях. Україна

2021 рік для України був багатим на важливі події. Боротьба з коронавірусом, розпочалася вакцинація населення, Україна відсвяткувала 30-річчя Незалежності, Росія нарощувала війська біля кордону, президент Володимир Зеленський запроваджував санкції.

Проте низка викликів, які стояли перед владою та суспільством рік тому, все ще актуальні.

Це історія 2021 року, розказана візуально – універсальною мовою фотографії.
14 січня. У Чернівецькій області, в мальовничому селищі Красноїльськ, що неподалік кордону з Румунією, на старий Новий рік вже століттями відбувається одне з найяскравіших карнавальних дійств в Україні &ndash; святкування&nbsp;Маланки. Більше фото та відео зі свята можна побачити&nbsp;тут&nbsp; &nbsp; &nbsp;
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14 січня. У Чернівецькій області, в мальовничому селищі Красноїльськ, що неподалік кордону з Румунією, на старий Новий рік вже століттями відбувається одне з найяскравіших карнавальних дійств в Україні – святкування Маланки. Більше фото та відео зі свята можна побачити тут 
 

 
18 лютого. Вшанування пам&#39;яті Небесної сотні в Києві. Більше про розстріли на Майдані &ndash; у цій статті &nbsp; &nbsp;
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18 лютого. Вшанування пам'яті Небесної сотні в Києві. Більше про розстріли на Майдані – у цій статті
 

 
24 лютого в Україні&nbsp;розпочалася планова вакцинація&nbsp;від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни&nbsp;прибула перша партія&nbsp;вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз&nbsp;вакцини Covishield&nbsp;(індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca).&nbsp;Масова вакцинація розпочалася в травні. На фото: у центрі вакцинації бездомних у Львові,&nbsp;чоловік отримує дозу вакцини від коронавірусної хвороби. Пропонуємо подивитися повну&nbsp;фотогалерею:&nbsp;Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях​ &nbsp;
3 24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. За день до цього до країни прибула перша партія вакцини від COVID-19. З Індії привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca). Масова вакцинація розпочалася в травні.

На фото: у центрі вакцинації бездомних у Львові, чоловік отримує дозу вакцини від коронавірусної хвороби.

Пропонуємо подивитися повну фотогалерею: Початок вакцинації від COVID-19 в Україні у фотографіях
 
20 березня. У Києві на вулиці Банковій, біля Офісу президента України, відбулася акція &laquo;Не чуєш? Побачиш&raquo; на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка й на знак протесту проти його ув&rsquo;язнення. Акцію провели&nbsp;у день його народження, 20 березня&nbsp; &nbsp;
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20 березня. У Києві на вулиці Банковій, біля Офісу президента України, відбулася акція «Не чуєш? Побачиш» на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка й на знак протесту проти його ув’язнення. Акцію провели у день його народження, 20 березня 

 
Учасники акції на підтримку Сергія Стерненка закидали фаєрами Офіс президента і підпалили двері. Опісля сімом учасникам акції було вручено підозри в хуліганстві
5 Учасники акції на підтримку Сергія Стерненка закидали фаєрами Офіс президента і підпалили двері. Опісля сімом учасникам акції було вручено підозри в хуліганстві
25 квітня. Віруюча в медичній масці під час святкової літургії з нагоди Вербної неділі у Володимирському соборі в Києві&nbsp; &nbsp;
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25 квітня. Віруюча в медичній масці під час святкової літургії з нагоди Вербної неділі у Володимирському соборі в Києві 

 
13 травня. Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту народного депутата від &laquo;Опозиційної платформи &ndash; За життя&raquo; Віктора Медведчука 11 травня на тлі проведення&nbsp;обшуків&nbsp;у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що&nbsp;підписала підозри двом депутатам&nbsp;&ndash; Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм&nbsp;інкримінують&nbsp;&laquo;державну зраду&raquo; і &laquo;готування до розграбування національних цінностей на окупованій території&raquo;. Більше про те, як суд відправив Медведчука під домашній арешт, читайте у цій&nbsp;статті&nbsp; &nbsp;
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13 травня. Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території». Більше про те, як суд відправив Медведчука під домашній арешт, читайте у цій статті 
 
20 травня. Пресконференцію за підсумками другого року своєї роботи Володимир Зеленський зібрав у цеху державного підприємства &laquo;Антонов&raquo;. Більше про пресконференцію президента України читайте за лінком&nbsp; &nbsp;
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20 травня. Пресконференцію за підсумками другого року своєї роботи Володимир Зеленський зібрав у цеху державного підприємства «Антонов».

Більше про пресконференцію президента України читайте за лінком 
 
3 липня. Фан-зона на Спортивній площі в Києві під час&nbsp;прямої трансляції матчу 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2020 з футболу між збірними України та Англії на екранах ТРЦ Gulliver в Києві. Більше фотографій про те, як&nbsp;близько 20 тисяч уболівальників спостерігали за матчем у центрі Києва,​ у&nbsp;фоторепортажі &nbsp;
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3 липня. Фан-зона на Спортивній площі в Києві під час прямої трансляції матчу 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2020 з футболу між збірними України та Англії на екранах ТРЦ Gulliver в Києві. Більше фотографій про те, як близько 20 тисяч уболівальників спостерігали за матчем у центрі Києва,​ у фоторепортажі
 
12 липня. Люди на&nbsp;акції протесту &laquo;Квіти України&raquo; в Києві. Активісти виступали проти знесення будівлі пізньорадянського модерну, розташованої на вулиці Січових Стрільців&nbsp;
10 12 липня. Люди на акції протесту «Квіти України» в Києві. Активісти виступали проти знесення будівлі пізньорадянського модерну, розташованої на вулиці Січових Стрільців 
15 липня. Учасники акції &laquo;Ізгоняємо Авакова&raquo;&nbsp;біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України у Києві. Цього дня Верховна Рада схвалила відставку міністра внутрішніх справ&nbsp;Арсена Авакова. Активісти вирішили &laquo;відсвяткувати&raquo;&nbsp;цю подію під будівлею МВС&nbsp; &nbsp; &nbsp;
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15 липня. Учасники акції «Ізгоняємо Авакова» біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України у Києві. Цього дня Верховна Рада схвалила відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти вирішили «відсвяткувати» цю подію під будівлею МВС 

 

 
Липень&nbsp;&ndash; наймасштабніші за 20 років міжнародні навчання Sea Breeze-2021&nbsp;
12 Липень – наймасштабніші за 20 років міжнародні навчання Sea Breeze-2021 
12 серпня. Туристи спускаються з найвищої вершини України &ndash; гори Говерли
13 12 серпня. Туристи спускаються з найвищої вершини України – гори Говерли
14 серпня. Представники праворадикального &laquo;Національного корпусу&raquo; прийшли з акцією &laquo;Зупинимо капітуляцію!&raquo; під Офіс президента. Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли &laquo;пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ&raquo;, що й спричинило сутички. Відео та фоторепортаж із акції &nbsp;
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14 серпня. Представники праворадикального «Національного корпусу» прийшли з акцією «Зупинимо капітуляцію!» під Офіс президента. Міністерство внутрішніх справ заявило, що учасники не захотіли «пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ», що й спричинило сутички. Відео та фоторепортаж із акції



 
21 серпня.&nbsp;Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. За лінком&nbsp;&ndash;&nbsp;фотогалерея із Михайлівського собору в Києві, де відбулася подячна молитва
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21 серпня. Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. За лінком – фотогалерея із Михайлівського собору в Києві, де відбулася подячна молитва
Український військовослужбовець і дівчинка дивляться&nbsp;парад з нагоди 30-річчя Незалежності України
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Український військовослужбовець і дівчинка дивляться парад з нагоди 30-річчя Незалежності України
3 вересня. У костелі Святого Миколая в Києві, що на вулиці Великій Васильківській,&nbsp;сталася пожежа. Більше фото з місця події у нашому фоторепортажі &nbsp;
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3 вересня. У костелі Святого Миколая в Києві, що на вулиці Великій Васильківській, сталася пожежа. Більше фото з місця події у нашому фоторепортажі
 
8 вересня. Євреї-хасиди на&nbsp;святкуванні Рош га-Шана в Умані. Близько 30 000 паломників із понад 10 країн зібралися на заходи, присвячені єврейському святу Нового року
18 8 вересня. Євреї-хасиди на святкуванні Рош га-Шана в Умані. Близько 30 000 паломників із понад 10 країн зібралися на заходи, присвячені єврейському святу Нового року
19 вересня. У Києві відбувся &laquo;Марш рівності&raquo; KyivPride 2021&nbsp; &nbsp; &nbsp;
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19 вересня. У Києві відбувся «Марш рівності» KyivPride 2021 

 

 
22 вересня. Вранці цього дня на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівка&nbsp;невідомі обстріляли&nbsp;автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій.&nbsp; За лінком&nbsp;&ndash;&nbsp;фоторепортаж про напад на авто Шефіра та його наслідки, а також про слідчі дії&nbsp;
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22 вересня. Вранці цього дня на Київщині по дорозі між селами Лісники і Ходосівка невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України, був поранений водій. 

За лінком – фоторепортаж про напад на авто Шефіра та його наслідки, а також про слідчі дії 
7 жовтня. Народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради &nbsp;
21 7 жовтня. Народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради
 
14 жовтня, Київ. До Дня захисників і захисниць в містах України відбулися марші учасників бойових дій і акції зі вшанування пам&rsquo;яті загиблих військових. Більше про те, як&nbsp;пройшов цей день, у нашій фотогалереї &nbsp;
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14 жовтня, Київ. До Дня захисників і захисниць в містах України відбулися марші учасників бойових дій і акції зі вшанування пам’яті загиблих військових. Більше про те, як пройшов цей день, у нашій фотогалереї

 
26 жовтня. Перше бойове застосування безпілотника &laquo;Байрактар&raquo; сталося у другій половині дня 26 жовтня у районі населеного пункту Гранітне на південь від Донецька. Генштаб ЗСУ повідомив, що з території російських гібридних сил українські позиції обстрілювала батарея гаубиць Д-30, внаслідок чого загинув один український військовий та один був поранений. За даними Генштабу ЗСУ, безпілотник, не перетинаючи лінію зіткнення, знищив одну з гармат, після чого обстріл припинився &nbsp;
23 26 жовтня. Перше бойове застосування безпілотника «Байрактар» сталося у другій половині дня 26 жовтня у районі населеного пункту Гранітне на південь від Донецька. Генштаб ЗСУ повідомив, що з території російських гібридних сил українські позиції обстрілювала батарея гаубиць Д-30, внаслідок чого загинув один український військовий та один був поранений. За даними Генштабу ЗСУ, безпілотник, не перетинаючи лінію зіткнення, знищив одну з гармат, після чого обстріл припинився

 
3 листопада. Біля будівлі Верховної Ради України зібралися кілька сотень людей із вимогою припинити&nbsp;&laquo;примусову&raquo; вакцинацію та скасувати обмеження &laquo;червоної зони&raquo;. Більше про акцію антивакцинаторів тут &nbsp; &nbsp;
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3 листопада. Біля будівлі Верховної Ради України зібралися кілька сотень людей із вимогою припинити «примусову» вакцинацію та скасувати обмеження «червоної зони». Більше про акцію антивакцинаторів тут

 

 
18 листопада. Медичні працівники транспортують тіло померлого від коронавірусу до моргу міської лікарні міста Каховки.&nbsp;Більше про ковід в Україні у 2021 році у наші статті &nbsp; &nbsp;
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18 листопада. Медичні працівники транспортують тіло померлого від коронавірусу до моргу міської лікарні міста Каховки. Більше про ковід в Україні у 2021 році у наші статті


 

 

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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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