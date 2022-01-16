Рік у фотографіях. Україна

2021 рік для України був багатим на важливі події. Боротьба з коронавірусом, розпочалася вакцинація населення, Україна відсвяткувала 30-річчя Незалежності, Росія нарощувала війська біля кордону, президент Володимир Зеленський запроваджував санкції.
Проте низка викликів, які стояли перед владою та суспільством рік тому, все ще актуальні.
Це історія 2021 року, розказана візуально – універсальною мовою фотографії.
Проте низка викликів, які стояли перед владою та суспільством рік тому, все ще актуальні.
Це історія 2021 року, розказана візуально – універсальною мовою фотографії.
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