«За крок від втрати»: як ЗСУ зупинили армію РФ біля Гуляйполя

Сили оборони зірвали стрімку окупацію Гуляйполя – про це вдень 27 листопада повідомив проєкт DeepState у своєму пості з заголовком «За крок від втрати Гуляйполя – як вчасні рішення врятували місто від окупації».

Аналітики розповіли, що крах оборони ЗСУ на напрямку почався на початку листопада з захопленням російською армією сіл Павлівка та Успенівка.

Українські захисники спробували вибудувати новий рубіж оборони на південь від села Новоуспенівське, однак через продавлені фланги оборони вони зіткнулися з російськими солдатами в тилу. Паралельно один з батальйонів ТрО поруч втратив зв'язок, через що вирішив відійти.

Сили оборони півдня перекинули на напрямок сили 225-го ОШП і однієї з механізованих бригад, які виставили новий рубіж оборони на схід від Гуляйполя. В результаті – «майже повністю зник хаос в бойових порядках», як зазначили аналітики.

Буквально за 15 хвилин до цього DeepState написав про окупацію села Зелений Гай і чергове просування агресора на схід від Гуляйполя – агресор впритул підійшов до міста.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 27 листопада про 16 атак на Олександрівському та 22 штурми на Гуляйпільському напрямках за минулу добу – це все околиці Гуляйполя.

