Санкційний гай. Акціонер «Нової газети» й The Independent володіє готелями у Криму в обхід санкцій

Російський підприємець Олександр Лебедєв, акціонер російської «Нової газети» і британської The Independent, володіє туристичним бізнесом в анексованому Криму через європейські компанії, хоча санкції ЄС це забороняють, з’ясували телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер».

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Російський бізнесмен Олександр Лебедєв, який володіє британськими газетами The Independent та Evening Standard, свого часу найбільший приватний акціонер російської «Нової газети» і член Ради зовнішньої і оборонної політики Росії, почав інвестувати в туристичні об’єкти в Криму задовго до його анексії – 1997 року. У 2004-му тодішній президент України Леонід Кучма нагородив бізнесмена орденом «За заслуги» в Криму. У 2012 році Лебедєв отримав звання «почесного громадянина Алушти».

Лебедєв не приховує, що інвестує в туристичний бізнес на анексованому півострові. Він розповідає про відкриття нових об’єктів, реставрацію старих і про плани далі розвивати регіон. Підприємець часто пише статті й записує відеолекції про шахрайство в банківському секторі, глобальну корупцію, критикує офшори як механізм відмивання «брудних» грошей.

«Для викачування [грошей] створена ціла імперія офшорних юрисдикцій, де до послуг паразитів – найкращі адвокати, номінальні директори, десятки тисяч компаній, що займаються виключно відмиванням і зберіганням брудних грошей. В результаті цілі континенти – наприклад, Африка, – виявляються повністю знекровленими. А ті, хто паразитував за чужий рахунок у цих рукотворних райських кущах, відклавши личинки, вирушають до своєї Землі обітованої, отримуючи надійний захист у суді від будь-якого кримінального переслідування в себе на батьківщині», – писав він у своїй книжці «Полювання на банкіра». І в ній же розповідав, що інвестує в готелі в Криму.

«Санкції мені не заважають. Я ж публічно визнаю, [що веду бізнес]. У мене в Криму працює тисяча осіб. Було б дивним, якби я всіх звільнив і слухав би санкційні історії. Я сподіваюся, що через якийсь відносно нетривалий час це все «розсмокчеться», – говорив Лебедєв наприкінці травня 2017 року.

Наступними роками в нечисленних інтерв’ю Лебедєв мимохідь згадував, що в нього залишився бізнес у Криму, але деталей не наводив. Частину свого бізнесу на анексованому півострові Олександр Лебедєв контролює саме через кіпрські офшори і на порушення режиму європейських санкцій. Як з’ясували телеканал «Настоящее время» і російський громадський антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер», Лебедєв через три кіпрські компанії володіє в Алушті комплексом готелів «Мигдалевий гай», готелем «Морський» і готельним комплексом «Юстас-Крим».

Хто такий Лебедєв?

Олександр Лебедєв – один із небагатьох великих російських бізнесменів, який сьогодні не пов’язаний із російською владою і активно підтримує правозахисників, незалежні засоби масової інформації і веде просвітницьку роботу для боротьби з корупцією: пише книжки і статті в міжнародні видання про те, як через банківський сектор відмиваються трильйони доларів. Тривалий час він називав себе «дисидентом», але вже асоціюватися з цим терміном не хоче.

У 1980-х Лебедєв працював у радянській зовнішній розвідці в Лондоні в відділенні запобігання витокові капіталу за кордон. На початку 2000-х був депутатом Держдуми Росії четвертого скликання. Свою політичну кар’єру він поєднував із успішним банківським бізнесом, який, за його словами, у 2010-х спробували «віджати» спецслужби.

Сьогодні Лебедєв володіє активами в анексованому Криму й Англії, до початку грудня 2019-го зберігав контроль над приватним «Національним резервним банком» у Росії. Крім того, в Росії у Лебедєва є кілька ресторанів, мережа кафе здорового харчування і успішний картопляний бізнес – «Національна земельна компанія», яка входить до трійки найбільших постачальників у Росії.

Бізнесмен частково (спільно з правозахисним центром «Меморіал») профінансував спорудження Музейно-меморіального комплексу жертвам ГУЛАГу за проектом Ернста Неізвєстного. За свою благодійну діяльність удостоєний медалі ЮНЕСКО «Діалог культур». Навесні 2019-го стало відомо, що Лебедєв працює над проєктом серіалу «Банкстер» – про те, як у різних країнах працюють схеми виведення грошей.

«Мигдалевий гай»

На першій береговій лінії Алушти на пагорбах розлігся один із найбільших готельних комплексів міста – «Мигдалевий гай» (рос. «Миндальная роща»). У комплекс входять готель «Аквапарк», готель «Морський» і вілла «Жасмин», а також власний аквапарк, кілька ресторанів, лазень і найбільший в Алушті дитячий розважальний центр «Веселка» (рос. «Радуга»). Невдовзі після анексії Криму сайт «Мигдалевого гаю» повідомив про розширення – будівництво нової вілли «Фуджія». Сьогодні в ній уже можна орендувати апартаменти з виглядом на море.

Відомо, що в «Мигдалевому гаї» зупинялися учасники міжнародного форуму «Мікроелектроніка-2017», який організовували кілька науково-дослідних центрів спільно з Мінпромторгом Росії і держкорпорацією «Ростех».

Комплексом володіє компанія ТОВ «Мигдалевий гай» (рос. ООО «Миндальная роща»), яка зареєструвалася в Криму в жовтні 2014 року. Санкції Євросоюзу забороняють європейським компаніям відкривати новий туристичний бізнес і інвестувати в нього. Але засновником «Мигдалевого гаю» стала кіпрська Herschel Consultants (Overseas) Limited. Її в липні 2016 року в белізької Allium Management Limited і кіпрської Rinkler Holdings Limited викупив інший кіпрський офшор – Sogern Investments. Ним одноосібно володіє Олександр Лебедєв, серед директорів – громадяни Кіпру.

У вересні 2016 року ТОВ «Мигдалевий гай» купило в однойменної української компанії 98,7% ТОВ «Морський». Решта 1,3% «Морського» належить В’ячеславу Юткіну, колишньому першому заступникові голови правління українського «Промінвестбанку». У книжці «Полювання на банкіра» Лебедєв називає Юткіна керівником своїх проєктів в Україні. Крім того, Юткін володіє в Алушті комплексом апартаментів «Таврійський».

Через кілька років після анексії Криму російська влада в кілька разів підняла вартість оренди землі для компаній, що займаються туристичним бізнесом. Прибуток частини готелів значно знизився, коли замість кількох тисяч рублів за оренду кожного квадратного метра власникам довелося платити до кількох десятків тисяч. Це відбилося і на «Мигдалевому гаї», який із грудня 2015 року орендує дві земельні ділянки у фактичної влади Алушти.

У «Новій газеті», 13% акцій якої володіє Лебедєв, вийшло три матеріали про завищені ціни земельної оренди, які «заганяють кримські санаторії в борговий зашморг» – у липні 2017 року, в лютому 2019-го і наприкінці листопада 2019-го. У другому з них видання розповідало історію тільки на прикладі фінансових проблем «Мигдалевого гаю». Ні в першій, ні в другій публікації не говорилося про зв’язки Лебедєва ні з комплексом, ні з виданням. У третій ця інформація з’явилася.

Сколопендри і «Море»

Згадана вище компанія Лебедєва Sogern Investments через іншу кіпрську компанію – Gurbax Holdings Limited – володіє кримською фірмою ТОВ «Юстас-Крим». Їй належить однойменний туристичний комплекс поруч із «Мигдалевим гаєм». До липня 2014 року Gurbax Holdings, як і попередній кіпрський актив Лебедєва, був у володінні белізької Allium Management Limited і кіпрської Rinkler Holdings Limited.

У грудні 2016 року земельну ділянку, на якій розташовується «Юстас-Крим», орендували в російського муніципалітету Алушти на 40 років. Директор компанії – Панова Оксана Володимирівна, вона ж чинний директор «Мигдалевого гаю» і ТОВ «Морський».

У вересні 2018 року «Юстас-Крим» розміщував у себе акторів Оренбурзького державного драмтеатру ім. Горького, які приїхали на гастролі, – за держконтрактом майже на 300 тисяч рублів.

У порівнянні з іншими готелями Лебедєва в анексованому Криму «Юстас» демонструє скромні успіхи. За відгуками на сайті TripAdvisor і в групі готельного комплексу в російській соцмережі «ВКонтактє», частина відвідувачів залишилася задоволена відпочинком, інші розповідали, що в номерах вогко, постільна білизна «запрана», а в деяких кімнатах живуть сколопендри.

У 2017-му через борги за оренду пляжу з «Юстас-Крим» судилася російська Розподільча дирекція майна у Криму. Сума позову – 220 тисяч рублів.

До серпня 2017 року керівною компанією «Юстас-Криму» було АТ «Пансіонат «Море», яке володіє однойменним спа-готелем на одному зі схилів Алушти. Через нього «Юстас-Крим» уклав кілька десятків державних контрактів «на надання санаторно-оздоровчих послуг» різним дочірнім компаніям «Транснєфті» і «Кримтелекома» – на загальну суму (за роки анексії) 50,6 мільйонів рублів (близько 770 тисяч доларів).

На території розташовані сім барів і ресторанів, чотири конференц-зали, п’ять відкритих і один закритий басейн, у фонді готелю – понад 230 номерів. Пансіонат надає «оздоровчі спа-послуги»: від відвідування лазень і парень до складання персонального процедурного плану. Лебедєв із дружиною і дітьми і сам іноді зупиняється в «Морі».

Сам пансіонат «Море» зареєстрували в російській юрисдикції в середині серпня 2014 року – тоді він іще добудовувався. У російському бізнес-реєстрі через те, які були обрані форми управління компанією, даних про засновників немає, але Олександр Лебедєв неодноразово говорив, що готельний комплекс належить йому.

Генеральним директором у російському реєстрі ЕГРЮЛ до серпня 2019-го був вказаний якийсь Кузнецов Олексій Володимирович. Зараз керує готелем росіянин Максим Частковський, який раніше керував одним із фітнес-клубів преміумкласу в Новосибірську.

Гендиректорами пансіонату «Море» в різний час були Гоменюк Олександр Анатолійович, колишній депутат Верховної Ради АРК, і Глухов Олександр Анатолійович. Останній працював із «Росатомом» і компанією «Силові машини», яка фігурувала в справі про постачання турбін Siemens у Крим 2017 року на порушення санкцій.

У відповідальному за дотримання режиму санкцій комітеті Міністерства фінансів Кіпру на запит телеканалу «Настоящее время» про можливе порушення санкцій компаніями Олександра Лебедєва порадили звернутися безпосередньо в компанії. Чиновники також підкреслили, що в повному обсязі дотримуються санкційного законодавства ЄС.

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», кілька місяців домагався інтерв’ю з бізнесменом Лебедєвим, але щоразу директор із зовнішніх комунікацій його головного підприємства, «Національного резервного банку», Артем Артемов говорив, що «Олександр Євгенович іще не вирішив, [чи давати інтерв’ю]». Напередодні публікації розслідування журналістам відмовили в коментарі.