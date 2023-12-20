Кринки: Росія намагається вибити ЗСУ

Російські війська намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини, про це говорить Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 грудня. Повідомляється, що загарбники здійснили 8 спроб штурмових дій, але зазнали невдачі.

У Генштабі ЗСУ наголосили – на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму.

Крім того, Генштаб вказує на брак у Росії боєприпасів власного виробництва, через що та змушена використовувати артилерійські та мінометні заряди із Північної Кореї – низької якості.

«Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву просто у стволах гармат і мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння й особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупованні військ «Днепр», де командувачем є генерал (Михайло) Теплінський», – йдеться в повідомленні.

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На вчорашній пресконференції Володимир Зеленський заявив, що вже наступного року Україна зможе самостійно випускати мільйон дронів. За його словами, на останній Ставці одним із ключових питань було саме виробництво дронів та їхнє постачання до війська.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чого чекати від Росії на лівому березі Херсонщини і як ЗСУ утримати там позиції?

Наскільки реально Україні самостійно зробити мільйон дронів наступного року? І як це вплине на ситуацію на фронті?

Якою буде військова допомога від Заходу наступного року?

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Південь

Наприкінці листопада британська розвідка заявляла, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважає їх «дуже проблемними».

У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.

У жовтні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю. У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.