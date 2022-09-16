«Найрішучіше засуджуємо ці звірства». Голова дипломатії ЄС про масові поховання під Ізюмом

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС «глибоко шокований» масовими похованнями, виявленими в Ізюмі на Харківщині після його звільнення від російських військ.

«Ми найрішучіше засуджуємо ці звірства. Загарбницька війна Росії проти України залишає слід крові та руйнувань. Тисячі мирних жителів уже були вбиті, багато інших зазнали тортур, переслідування, сексуального насильства, викрадення або насильницького переміщення. Цю нелюдську поведінку російських військ, повне нехтування міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями, необхідно негайно припинити», – йдеться в заяві Борреля.

Він також наголосив, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

«ЄС підтримує всі зусилля в цьому», – заявив голова дипломатії ЄС.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання.

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм ховали людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань».

Тим часом, уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в деокупованому Ізюмі на Харківщині може перевищувати Бучанську трагедію.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.

Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у фейсбуці повідомив, що в Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

За його словами, військовослужбовці разом зі слідчими та місцевими жителями ідентифікували декілька місць, де відбувалися воєнні злочини.